Antes de voltar às Eliminatórias, Brasil tem amistosos e Copa América; veja o calendário

Depois da péssima campanha de 2023 — o quarto pior desempenho dentre todos os 32 países que disputaram a Copa do Mundo do Catar, no ano passado —, a seleção brasileira passará alguns meses sem entrar em campo novamente. Os próximos confrontos pelas Eliminatórias acontecem só em setembro, mas até lá outros eventos recheiam o calendário da seleção brasileira. Veja quais são.

O primeiro compromisso do ano é um amistoso contra a Inglaterra, marcado para 23 de março no Olímpico de Wembley, em Londres. Três dias depois, o Brasil duela com a Espanha, também na casa dos adversários. O amistoso que tem o mote de "Uma só pele" e faz parte de uma colaboração entre a CBF e a Real Federação Espanhola de Futebol visando a promoção da luta antirracista.

Depois disso, o Brasil volta as atenções para a Copa América. Há ainda um período reservado para a Data Fifa entre 3 e 11 de junho, e a seleção deve utilizar o período para fazer os últimos testes antes do início da competição, que será disputada entre 20 de junho e 14 de julho, nos Estados Unidos. No próximo dia 7, a Conmebol realizará o sorteio dos grupos da competição.

Veja o calendário da seleção brasileira em 2024

23/03 - Inglaterra x Brasil - Londres, Inglaterra

26/03 - Espanha x Brasil - Espanha

03 a 11/06 - Data Fifa (Amistosos)

20/06 a 14/07 - Copa América - Estados Unidos

02 a 10/09 - Brasil x Equador e Paraguai x Brasil - Eliminatórias

07 a 15/10 - Chile x Brasil e Brasil x Peru - Eliminatórias

11 a 19/12 - Venezuela x Brasil e Brasil x Uruguai - Eliminatórias

