"Antes tinha Ronaldo, Romário. Hoje o Brasil tem jogadores assim", diz João Pedro, da seleção

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A seleção brasileira segue em preparação para o amistoso contra a Croácia, nesta terça-feira, 31, em Orlando, e o atacante João Pedro ganhou destaque ao comentar o momento da equipe. Com boas chances de iniciar como titular, o camisa 9 defendeu a qualidade da atual geração e comparou o elenco com ídolos do passado.



"Antigamente tinha Ronaldo, Ronaldinho, Romário, mas se for ver no futebol de hoje, o Brasil tem jogadores assim. Tem o Vini no Real Madrid, o Raphinha no Barcelona, eu e Estêvão no Chelsea, Andrey também. Todos jogam em grandes clubes", afirmou.



Apesar de reconhecer o talento do grupo, João Pedro admitiu que a falta de conquistas recentes em Copas do Mundo gera cobrança maior sobre os jogadores.



"O que incomoda é que faz tempo que o Brasil não vence uma Copa do Mundo. Somos a maior seleção do mundo, e quando fica sem ganhar por muito tempo, essa pressão acontece", completou.



Outro ponto destacado pelo atacante foi a dificuldade de adaptação dos atletas, que atuam em diferentes ligas europeias e têm pouco tempo de convivência na seleção.



"Eu jogo na Inglaterra, Vini joga na Espanha, Raphinha em outro time. A gente vem se conhecendo mais. A questão de ser o Vini do Real Madrid, o João Pedro do Chelsea ou o Raphinha do Barcelona, daqui a pouco isso vai começar a andar", explicou.



Segundo ele, a falta de tempo para treinar juntos pesa no desempenho coletivo. "A gente precisa estar treinando junto como faz no clube, onde passa o ano inteiro. Na seleção é diferente, então precisa se adaptar rápido. Com mais treinos, as coisas vão melhorar", disse.



O técnico Carlo Ancelotti tem promovido ajustes na formação do Brasil nos treinos desta Data Fifa. A atividade mais recente contou com improvisações e novas alternativas, como a utilização de Roger Ibañez na lateral-direita, substituindo Wesley, que foi cortado por lesão.



Vinicius Júnior, que havia sido poupado, voltou às atividades, enquanto Marquinhos foi testado na equipe titular. O treinador também manteve o esquema mais ofensivo, com dois meias e quatro atacantes.



A formação utilizada no treino teve: Ederson; Ibañez, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Danilo; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vinicius Júnior e João Pedro.



Em boa fase no Chelsea, João Pedro aparece como forte candidato a começar jogando contra os croatas. Ele deve atuar ao lado de Matheus Cunha no setor ofensivo, especialmente diante das incertezas envolvendo Vini Jr, que sentiu desconforto muscular, e do corte de Raphinha.



Além disso, Luiz Henrique, que teve bom desempenho no segundo tempo da derrota para a França, também deve receber mais minutos



A comissão técnica ainda avalia a condição de alguns atletas, como Marquinhos, que se recupera de dores na coxa, e a disputa por vagas no meio-campo segue aberta entre nomes como Andrey Santos e Danilo.



A seleção ainda realiza mais um treino nesta segunda-feira antes de enfrentar a Croácia. O amistoso está marcado para as 21h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando. O duelo será o último compromisso antes da convocação definitiva para a Copa do Mundo, que será divulgada no dia 18 de maio.

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