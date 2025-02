Antetokounmpo e Anthony Davis viram desfalques para o All-Star Game da NBA

A- A+

O All-Star Game da NBA sofreu duas baixas nas últimas horas Anthony Davis e Giannis Antetokounmpo estão lesionados e não poderão disputar o evento festivo da liga americana no dia 16, no Chase Center, em São Francisco, nos Estados Unidos. Antetokounmpo seria titular enquanto Davis reforçaria a equipe reserva.



As duas baixas foram confirmadas neste domingo (9). O técnico do Milwaukee Bucks, Doc Rivers, informou que o astro grego sofreu uma distensão na panturrilha esquerda. A expectativa é de ausência por uma semana, o que alcançaria o próximo fim de semana, justamente a data do All-Star Game.



Outro desfalque será o de Anthony Davis, destaque no noticiário esportivo nas últimas semanas em razão da surpreendente troca envolvendo Luka Doncic, entre Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks. O reforço fez boa estreia pelos Mavericks, neste fim de semana, mas sofreu uma distensão no adutor esquerdo. A previsão é de baixa por "múltiplas semanas".





Sem Antetokounmpo, os Bucks superaram o Philadelphia 76ers por 135 a 127 neste domingo, em rodada reduzida da NBA em razão da disputa do Super Bowl, a grande final da NFL, a liga americana de futebol americano.



A ausência do astro grego foi compensada pela bela apresentação de Damian Lillard, cestinha da partida com 43 pontos. Os reservas também se destacaram. Gary Trent Jr. registrou 23 pontos enquanto Bobby Portis obteve um "double-double" de 18 pontos e 13 rebotes. Tyrese Maxey foi o destaque dos Sixers, com 39 pontos.

Damian Lillard masterclass.



43 PTS | 8 AST | 8 3PM | 7 REB | 52% FG pic.twitter.com/o4GXGZtzTE — Milwaukee Bucks (@Bucks) February 9, 2025

