BOXE Anthony Joshua luta mal, mas derruba Jake Paul no sexto round e espera por Tyson Fury; veja O brasileiro Anderson Silva derrotou o também ex-lutador de MMA Tyron Woodley

Confirmando as expectativas, o boxeador peso pesado Anthony Joshua nocauteou o youtuber Jake Paul no sexto round, nesta sexta-feira, em Miami. Além da 29ª vitória (26º nocaute), em 33 lutas e de US$ 92 milhões de bolsa (cerca de R$ 508 milhões) - o americano levou a mesma quantia - o pugilista britânico manteve a expectativa de enfrentar o compatriota Tyson Fury, em setembro, na Arábia Saudita, em um combate que não valerá título, mas poderá quebrar todos os recordes de premiação.

Joshua demorou para encontrar Paul no ringue. O americano se movimentou muito e evitou o confronto direto. Somente no quinto assalto, com o cansaço do youtuber, o ex-campeão mundial conseguiu acertar bons golpes e obter duas quedas.

Desgastado, Paul não conseguiu fugir do ataque de Joshua e acabou recebendo um forte direto de direita que liquidou o combate, a 1min31 do sexto assalto.

Na hora do anúncio oficial, Joshua levantou o braço de Paul. "Não foi tão rápido quanto esperava, não foi a melhor performance. Ele se comportou bem e é preciso respeitar o Jake por ter treinado. Agora quero a luta com Fury no ano que vem", disse o britânico ainda em cima do ringue.

"Eu quero agradecer os fãs, adoro Miami, enfrentei um dos melhores pesos pesados do mundo e vou seguir meu caminho até o ´título mundial", disse Jake Paul, orgulhoso com seu feito.

Em uma das preliminares, o brasileiro Anderson Silva, de 50 anos, derrotou o também ex-lutador de MMA Tyron Woodley, de 43 anos, por nocaute técnico no segundo assalto.

Outro brasileiro em ação foi o ex-olímpico Keno Marley, que venceu o americano Diarra Davis Jr, por pontos, após quatro assaltos, em decisão unânime dos jurados (triplo 40 a 35), na categoria dos cruzadores. Keno conseguiu uma queda no primeiro assalto.

