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fórmula 1 Antonelli conquista pole histórica no GP da China; Bortoleto larga em 16º Italiano da Mercedes, de 19 anos, tornou-se o mais jovem pole da história da Fórmula 1; Russell completa dobradinha da equipe e Hamilton fecha o top 3

O jovem piloto da Mercedes Andrea Kimi Antonelli entrou para a história da Fórmula 1 ao garantir a pole position do Grande Prêmio da China de 2026.



Com apenas 19 anos, seis meses e 17 dias, o italiano registrou a melhor volta da classificação em 1m33s064, tornando-se o piloto mais jovem a largar na primeira posição em um grid da categoria.

A sessão classificatória foi disputada na madrugada deste sábado em Xangai e terminou com domínio da Mercedes. O britânico George Russell garantiu o segundo lugar, enquanto Lewis Hamilton, da Ferrari, completou o top 3.

O resultado de Antonelli encerra um recorde que pertencia ao tetracampeão Sebastian Vettel desde 2008.



Na época, o alemão conquistou a pole do Grande Prêmio da Itália de 2008 aos 21 anos, dois meses e 11 dias, marca que resistiu por 17 anos e seis meses. A conquista também representa a primeira pole de um piloto italiano na Fórmula 1 desde Giancarlo Fisichella, que havia alcançado o feito em 2009.





Problema de Russell ajudou a definir pole

O caminho para a pole ficou mais favorável para Antonelli após um problema mecânico no carro de Russell no início do Q3. O piloto britânico precisou retornar aos boxes depois de parar na pista e só conseguiu registrar uma única volta rápida na fase final da sessão.

Enquanto isso, Antonelli aproveitou os 12 minutos da etapa decisiva para administrar a estratégia e melhorar sua própria marca, consolidando a liderança da tabela. A pole é a segunda da Mercedes na temporada 2026, a primeira havia sido conquistada por Russell no Grande Prêmio da Austrália de 2026.

Bortoleto avança ao Q2, mas termina em 16º

O brasileiro Gabriel Bortoleto, que corre pela Audi, garantiu vaga no Q2 após uma boa primeira parte da classificação. Logo em sua primeira tentativa no Q1, chegou a registrar o terceiro melhor tempo provisório.

Apesar de avançar de fase, o piloto não conseguiu melhorar na segunda etapa. Depois de iniciar o Q2 na última colocação, Bortoleto passou reto na curva 16 durante sua volta rápida e quase bateu no fim do segmento, terminando em 16º no grid.

Primeiras posições do grid

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

George Russell (Mercedes)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Charles Leclerc (Ferrari)

Oscar Piastri (McLaren)

Lando Norris (McLaren)

Pierre Gasly (Alpine)

Max Verstappen (Red Bull)

Isack Hadjar (Red Bull)

Oliver Bearman (Haas)

A corrida do Grande Prêmio da China de 2026 está marcada para a madrugada de domingo, com largada às 3h30 (horário de Brasília).

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