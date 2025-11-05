Antonelli faz visita a túmulo de Ayrton Senna às vésperas do GP de São Paulo de F-1

A- A+

Às vésperas da realização do GP de São Paulo de Fórmula 1, o jovem piloto Kimi Antonelli, da equipe Mercedes, aproveitou esta quarta-feira para fazer uma visita ao túmulo de Ayrton Senna. Fã do brasileiro, ele compartilhou esse momento em suas redes sociais.

"Começando esta semana visitando um lugar especial" postou o piloto de 19 anos em sua conta no Instagram. O túmulo de Ayrton Senna fica localizado no cemitério do Morumbi, em São Paulo.



Ele já externou por diversas vezes a admiração pelo brasileiro. Essa idolatria, inclusive, o direcionou na escolha da numeração de seu carro. Entre os anos de 1985 e 1987, quando pilotava a Lotus, o tricampeão mundial usou o número 12 nas pistas.

Antonelli estreou na Fórmula 1 com a difícil missão de substituir o heptacampeão Lewis Hamilton na escuderia alemã e a sua melhor colocação até aqui foi um terceiro lugar no GP do Canadá.



Na classificação do Mundial de pilotos, ele ocupa a sétima colocação com 97 pontos. George Russell, seu companheiro de equipe, aparece na quarta posição com 258. Um ponto apenas separa os dois pilotos da Mclaren na disputa pela liderança. Lando Norris ostenta 357 pontos, um a mais que Oscar Piastri.

