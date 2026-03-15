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AUTOMOBILISMO Antonelli (Mercedes) vence GP da China; Bortoleto não larga Na China, dois carros da McLaren não conseguiram largar

O piloto italiano Kimi Antonelli, de 19 anos (Mercedes), conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1 no Grande Prêmio da China, neste domingo (15), à frente de seu companheiro de equipe George Russell e de Lewis Hamilton, que subiu ao pódio pela primeira vez desde que se juntou à Ferrari.

Antonelli, que no sábado se tornou o piloto mais jovem a conquistar a pole position na história da Fórmula 1, fechou um fim de semana perfeito em um dia em que os dois carros da McLaren não conseguiram largar devido a problemas técnicos.



O mesmo aconteceu com o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, e com o tailandês Alexander Albon, da Williams.

"Estou sem palavras, quase chorando. Muito obrigado à equipe, porque eles me ajudaram a realizar este sonho. Eu queria levar a Itália de volta ao topo, e nós conseguimos", disse o vencedor.





O prodígio italiano perdeu brevemente a liderança na largada, mas, assim que a recuperou, controlou o ritmo para vencer com autoridade.

"Foi uma largada difícil. Fechei demais o lado interno e dei uma vantagem excessiva às Ferraris, mas o ritmo estava bom e terminamos na frente", analisou Antonelli.

Charles Leclerc terminou em quarto lugar no outro carro da Ferrari.

Hamilton volta a brilhar

Hamilton, assim como havia feito na corrida sprint de sábado, fez uma largada fantástica e assumiu a liderança logo na saída da primeira sequência de curvas.

Leclerc também fez uma largada brilhante e conseguiu ultrapassar Russell, que havia largado em segundo.

Os quatro primeiros trocaram de posição diversas vezes antes de o safety car entrar na pista na volta 11 e levá-los todos aos boxes.

Assim que tudo se estabilizou e a corrida recomeçou, Antonelli liderava à frente de Hamilton, com Leclerc em terceiro e Russell em quarto.

Na volta 29, Russell ultrapassou as duas Ferraris e assumiu a segunda posição, partindo em busca de seu jovem companheiro de equipe italiano, que a essa altura já tinha uma vantagem de mais de sete segundos na pista.

O tetracampeão mundial Max Verstappen prolongou o mau início de temporada da Red Bull ao ser obrigado a abandonar a corrida na volta 46.

Pesadelo da McLaren

A situação piorou ainda mais para a McLaren, com o campeão mundial Lando Norris e Oscar Piastri ficando de fora da corrida antes mesmo da largada.

Norris ficou preso nos boxes enquanto os mecânicos trabalhavam em seu carro e não conseguiu chegar ao grid.

"É simplesmente revoltante", exclamou Norris à Sky Sports, apontando para o bloco do motor que, neste ano, utiliza uma combinação de 50% de combustão interna e 50% de energia elétrica.

"É a primeira vez que [perco uma largada]. É difícil de engolir, mas essa é a natureza da competição no automobilismo", acrescentou o britânico.

O australiano Piastri chegou a se posicionar no grid, mas teve de retornar aos boxes poucos minutos depois com um problema diferente.

O início da temporada tem se mostrado muito difícil até o momento para a equipe britânica, a atual campeã mundial de construtores.

No fim de semana passado, apenas uma McLaren largou na corrida de abertura em Melbourne, após Piastri sofrer um acidente a caminho do grid de largada. Isso significa que o australiano ainda não disputou um Grande Prêmio nesta temporada.

GP da China

1. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) os 305,066 km em 1 h 33:15.607

2. George Russell (GBR/Mercedes) a 5.515

3. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) a 25.267

4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 28.894

5. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) a 57.268

6. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) a 59.647

7. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) a 1:20.588

8. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) a 1:27.247

9. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) a 1 volta

10. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) a 1 volta

11. Nico Hülkenberg (ALE/Audi) a 1 volta

12. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) a 1 volta

13. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) a 1 volta

14. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) a 1 volta

15. Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) a 1 volta

- Melhor volta na corrida: Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:34.753 na 17ª volta (média: 126,784 km/h)

- Abandonos:

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda): problema mecânico 11ª volta

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda): problema mecânico 34ª volta

Max Verstappen (NED/Red Bull): problema mecânico 47ª volta



- Mundial de pilotos:

1. George Russell (GBR) 51 pts

2. Kimi Antonelli (ITA) 47

3. Charles Leclerc (MON) 34

4. Lewis Hamilton (GBR) 33

5. Oliver Bearman (GBR) 17

6. Lando Norris (GBR) 15

7. Pierre Gasly (FRA) 9

8. Max Verstappen (HOL) 8

9. Liam Lawson (NZL) 8

10. Arvid Lindblad (GBR) 4

11. Isack Hadjar (FRA) 4

12. Oscar Piastri (AUS) 3

13. Gabriel Bortoleto (BRA) 2

14. Carlos Sainz Jr (ESP) 2

15. Franco Colapinto (ARG) 1

16. Esteban Ocon (FRA) 0

17. Alexander Albon (TAI) 0

18. Nico Hülkenberg (ALE) 0

19. Sergio Pérez (MEX) 0

20. Valtteri Bottas (FIN) 0

21. Fernando Alonso (ESP) 0

22. Lance Stroll (CAN) 0

- Mundial de construtores:

1. Mercedes 98 pts

2. Ferrari 67

3. McLaren-Mercedes 18

4. Haas-Ferrari 17

5. Red Bull 12

6. Racing Bulls-Red Bull 12

7. Alpine-Mercedes 10

8. Audi 2

9. Williams-Mercedes 2

10. Cadillac-Ferrari 0

11. Aston Martin-Honda 0

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