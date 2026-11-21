A- A+

FÓRMULA 1 Antonelli vence classificação mas Verstappen largará em 1º no GP de Las Vegas de F1 Brasileiros Gabriel Bortoleto (Audi) e Rafael Câmara (Haas) vão largar em 13º e 15º, respectivamente

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull) largará na primeira posição do grid no Grande Prêmio de Las Vegas, apesar de o italiano Kimi Antonelli (Mercedes) ter sido o mais rápido na sessão de classificação de sexta-feira (20).

Antonelli, campeão antecipado do Mundial de Fórmula 1, perderá cinco posições no grid de largada da corrida deste sábado (21) devido a uma punição pela troca de motor de combustão interna.

Os brasileiros Gabriel Bortoleto (Audi) e Rafael Câmara (Haas) vão largar em 13º e 15º, respectivamente, nesta que será a antepenúltima corrida do ano.

O italiano fez a volta mais rápida em 1 minuto e 33,893 segundos, superando Verstappen por 0,258 segundos em uma noite fria na "capital do jogo".

Verstappen largará apenas uma posição à frente do britânico George Russell (Mercedes), o rival que busca tirá-lo do segundo lugar na classificação geral nas três etapas restantes para o fim do ano.

O top 5 da classificação foi completado pelo britânico Lando Norris (McLaren) e pelo francês Isack Hadjar (Red Bull).

O argentino Franco Colapinto (Alpine) avançou para a terceira e última parte da sessão.

Colapinto terminou em décimo lugar, mas largará uma posição acima graças a uma punição aplicada ao australiano Oscar Piastri (McLaren), que perdeu dez posições no grid de largada.

As Ferraris, pilotadas por Charles Leclerc e Lewis Hamilton — que ficaram em 11º e 12º lugares, respectivamente —, foram a grande decepção desta sexta-feira, sendo eliminadas na segunda parte da sessão.

Os espanhóis Carlos Sainz (Williams) e Fernando Alonso (Aston Martin) ficaram em 14º e 19º lugares, enquanto o mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Cadillac) terminou na 18ª posição.

Veja também