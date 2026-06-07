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Fórmula 1 Antonelli vence GP de Mônaco e dispara na liderança do Mundial de F1 Vitória deste domingo é mais um passo em uma temporada praticamente perfeita para o jovem italiano

O piloto italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, venceu o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 neste domingo (7), conquistando sua quinta vitória consecutiva e ampliando sua vantagem na liderança do campeonato mundial.

Antonelli, que largou na pole position e liderou todas as 78 voltas, superou o britânico Lewis Hamilton (Ferrari) e o francês Isack Hadjar (Red Bull), que ainda pode sofrer uma punição.

A vitória deste domingo é mais um passo em uma temporada praticamente perfeita para o jovem italiano, que agora soma quatro pole positions e cinco vitórias em seis Grandes Prêmios.

No campeonato, isso se traduz em uma vantagem de 66 pontos sobre Hamilton e 68 pontos sobre seu companheiro de Mercedes, o britânico George Russell, que terminou fora da zona de pontuação após receber uma penalidade nas voltas finais da corrida.

Hamilton, heptacampeão mundial, evitou um desastre para a Ferrari, que parecia pronta para um pódio duplo ao lado de Charles Leclerc. No entanto, o piloto monegasco bateu no muro na última curva, a 12 voltas do fim.

Hadjar, que teve problemas com o motor de sua Red Bull, garantiu o segundo pódio de sua carreira.

O francês Pierre Gasly (Alpine) cruzou a linha de chegada em terceiro, mas terminou em sétimo após receber duas penalidades de cinco segundos por excesso de velocidade nos boxes.

O tailandês Alex Albon (Williams), o francês Esteban Ocon (Haas) e o mexicano Sergio Pérez completaram o top 10.

A decepção do dia foi o tetracampeão mundial Max Verstappen (Red Bull). Segundo no grid, o holandês teve um problema elétrico na largada e foi obrigado a abandonar a prova na primeira volta.

O brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi), que largou dos boxes, terminou na 12ª colocação.

Resultado do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1

1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 2h23:34.860

2. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) +6.271

3. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) +23.394

4. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) +24.261

5. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) +26.553

6. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) +29.010

7. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) +30.369

8. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) +33.413

9. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) +37.140

10. Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) +39.153

11. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) +41.899

12. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) +42.748

13. George Russell (GBR/Mercedes) +43.353

14. Nico Hülkenberg (ALE/Audi) +44.102

15. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) +48.964

16. Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes) +1 volta

Abandonos:

Max Verstappen (HOL/Red Bull): problema elétrico na 1ª volta

Valtteri Bottas (FIN/Cadillac): problema mecânico na 20ª volta

Oliver Bearman (GBR/Haas): problema mecânico na 32ª volta

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes): problema mecânico na 46ª volta

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda): acidente na 61ª volta

Charles Leclerc (MON/Ferrari): acidente na 66ª volta

Carlos Sainz (ESP/Williams): problema mecânico na 78ª volta (classificado)

Classificação do Mundial de Fórmula 1 2026 após o Grande Prêmio de Mônaco:

Campeonato de pilotos:

1. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 156 pontos

2. Lewis Hamilton (GBR) 90

3. George Russell (GBR) 88

4. Charles Leclerc (MON) 75

5. Oscar Piastri (AUS) 60

6. Lando Norris (GBR) 58

7. Max Verstappen (HOL) 43

8. Isack Hadjar (FRA) 29

9. Liam Lawson (NZL) 26

10. Pierre Gasly (FRA) 26

11. Oliver Bearman (GBR) 18

12. Franco Colapinto (ARG) 15

13. Arvid Lindblad (GBR) 13

14. Carlos Sainz (ESP) 6

15. Alexander Albon (TAI) 5

16. Esteban Ocon (FRA) 3

17. Gabriel Bortoleto (BRA) 2

18. Sergio Pérez (MEX) 1

19. Nico Hülkenberg (ALE) 0

20. Fernando Alonso (ESP) 0

21. Valtteri Bottas (FIN) 0

22. Lance Stroll (CAN) 0



Campeonato de construtores:

1. Mercedes 244 pontos

2. Ferrari 165

3. McLaren-Mercedes 118

4. Red Bull 72

5. Alpine-Mercedes 41

6. Racing Bulls-Red Bull 39

7. Haas-Ferrari 21

8. Williams-Mercedes 11

9. Audi 2

10. Cadillac-Ferrari 1

11. Aston Martin-Honda 0

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