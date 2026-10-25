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Automobilismo Antonelli vence GP dos EUA e fica muito perto do título da F1 Italiano vence a nona corrida na temporada

O piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) venceu o Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1, disputado neste domingo (25) no Circuito das Américas, em Austin (Texas), e está muito perto de um histórico primeiro título mundial.

Antonelli, que conquistou sua nona vitória na temporada, superou o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), segundo colocado, e o holandês Max Verstappen (Red Bull), que completou o pódio.

O brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi), que largou em 21º após receber uma punição de seis posições no grid pela troca de componentes, fez uma boa corrida de recuperação e cruzou a linha de chegada na 13ª posição.

No fim de semana que vem, Antonelli, de 20 anos, será o campeão mais jovem da história se chegar pelo menos na nona colocação no GP do México, a 19ª das 23 etapas da temporada.

"Era o resultado que precisávamos. Toda a equipe merece muito", comemorou o italiano. "Foi uma execução perfeita, desde a estratégia até fazer com que a única parada funcionasse".

"Estamos muito perto, mas buscamos terminar no topo e queremos garantir o título muito em breve", acrescentou.

Embora tenha realizado seu trabalho com perfeição, a vitória não era a única coisa de que Antonelli precisava para conquistar o título no Texas.

Também era necessário que George Russell (Mercedes) terminasse fora dos oito primeiros e que Lewis Hamilton (Ferrari) não ficasse entre os quatro melhores, condições que os dois britânicos cumpriram no limite.

Uma punição de cinco segundos ao piloto da Mercedes por sair da pista na primeira volta trouxe emoção momentaneamente a uma corrida marcada pela estratégia.

Ponta a ponta

Antonelli, que havia conquistado no sábado sua primeira pole position em dois meses, suportou a pressão da largada e deixou Verstappen para trás.

Sem a possibilidade de atacar o italiano, o tetracampeão da Red Bull teve que se defender das Ferrari de Hamilton e Leclerc, que chegou a assumir brevemente a segunda posição.

Antonelli pilotou com maestria em meio às ondulações acentuadas em determinadas partes do circuito, que foram motivo de reclamações de muitos pilotos, e sua diferença em relação a Verstappen chegava perto dos cinco segundos na 15ª volta.

Pouco antes, foi anunciada uma punição de cinco segundos a Russell por ter saído da pista na primeira volta, algo que, na avaliação dos comissários, o ajudou a manter sua posição.

O britânico cumpriu a penalidade em uma parada na volta 23 e retornou à pista na décima posição.

Com Hamilton em quinto, Antonelli era o campeão virtual quando fez seu único pit stop.

Verstappen liderou até parar pela segunda vez, quando Antonelli retomou a ponta com uma ultrapassagem sem dificuldades sobre Leclerc.

Com o italiano disparado rumo à vitória, as atenções se voltaram para a disputa pelo segundo lugar entre o britânico Lando Norris (McLaren), Verstappen e Leclerc, que acabou levando a melhor em um fim de semana promissor para a Ferrari.

--- Resultado do Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1:

1. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1h35:16.650

2. Charles Leclerc (MON/Ferrari) +13.078

3. Max Verstappen (HOL/Red Bull) +17.485

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