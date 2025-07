Antônio Carlos deixa Sport e é anunciado por clube da MLS; veja destino dos outros atletas afastados

A- A+

Dos jogadores afastados pelo Sport antes do retorno do Brasileirão, o zagueiro Antônio Carlos é mais um a ter um destino definido. O defensor de 32 anos foi anunciado como nova contratação do Houston Dynamo, da MLS.

Antônio Carlos estava no Sport por empréstimo do Fluminense. De acordo com o clube dos Estados Unidos, a transferência do zagueiro foi de forma gratuita.

O defensor não teve muito sucesso em sua passagem pelo Sport. Antônio Carlos defendeu o Leão em 13 partidas, sem gols marcados.

Antônio Carlos iniciou o ano como titular na zaga do Sport, mas perdeu espaço até a chegada de António Oliveira, quando foi titular em três partidas na Série A (Ceará, Internacional e Mirassol).

Além do Sport, o novo defensor do Houston Dynamo tem passagens por Corinthians, Palmeiras, Orlando City, Fluminense e outros.

Outros atletas afastados

No início deste mês, Antônio Carlos foi afastado do elenco principal do Leão junto com os atletas: Du Queiroz, Lucas Cunha, Dalbert e Titi Ortíz.

Desses afastados, os dois últimos foram negociados para o América-MG, enquanto Du Queiroz e Lucas Cunha seguem sem um novo clube.



