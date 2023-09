A- A+

Santa Cruz Antônio Luiz Neto renuncia ao cargo de presidente do Santa Cruz Agora ex-mandatário alegou pensar no "processo de reestruturaçaõ do clube" ao tomar decisão

Resistente à antecipação das eleições presidenciais, o presidente do Santa Cruz, Antônio Luiz Neto, renunciou ao cargo de chefe do Executivo nesta terça-feira (26). Em carta - confira no fim da matéria - destinada ao presidente do Conselheiro Deliberativo, Marino Abreu, ALN declarou que optou por renunciar ao cargo como forma de pensar no "processo de reestruturação do clube". A informação foi divulgada pelo radialista Leonardo Boris, da Rádio Jornal, e confirmada pela reportagem da Folha de Pernambuco.

"A presente decisão de renúncia se dá primordialmente visando conferir a necessária estabilidade política e administrativa ao processo de reestruturação do Clube que se desenvolve, sobretudo, no âmbito do processo de Recuperação Judicial em trâmite perante a 18ª Vara Cível da Comarca do Recife."

O anúncio do mandatário acontece após o desembargador do Tribunal de Justiça, Sílvio Neves Batista Filho, dar parecer positivo à decisão do Conselho Deliberativo que, em agosto, reprovou o balanço financeiro da instituição. Assim, ALN corria o risco de sofrer impeachment e ficar inelegível por dez anos.

Com a saída de Antônio Luiz Neto do poder, o vice-presidente eleito Jairo Rocha assumirá o cargo de chefe do Executivo. Pelo menos até ser definida a data do pleito, que vai escolher o próximo mandatário do Tricolor para o biênio 2024/2025. Há chances das eleições serem antecipadas para outubro.

Em meio ao imbróglio com o Executivo, o Conselho Deliberativo do Santa Cruz havia comunicado na última segunda-feira (25) que iria realizar uma quinta reunião extraordinária, no dia 02 de outubro, no Arruda, para discutir a possibilidade do impeachment de ALN, além de formar uma comissão eleitoral para as eleições.

Confira a carta na íntegra:

