Futebol António Oliveira reconhece fragilidades do Sport e pede apoio da torcida: "já perderam a paciência" Leão sofreu goleada para o Cruzeiro por 4x0, neste domingo (11), na Ilha do Retiro

O técnico do Sport, António Oliveira, reconheceu na coletiva de imprensa, logo após a derrota por 4x0 para o Cruzeiro, neste domingo (11), na Ilha do Retiro, as fragilidades que o time apresentou na goleada. Há apenas três no clube, o treinador pede o apoio do torcedor para poder reverter o momento.

“Aquilo que eu peço, principalmente ao torcedor, não é paciência, porque eles já perderam, isso é normal. Eu peço o apoio incondicional deles, porque vamos precisar demais da torcida. O que podem esperar de mim é muito trabalho", comentou António.

Para além das falhas técnicas e táticas, o português reconhece que será necessário mexer no psicológico do elenco para conseguir mudar o momento do clube. “A cabeça comanda tudo. Se ela não estiver bem, nossas ações técnicas, comportamentais, individuais e coletivas terão mais debilidades. Queremos resgatar a confiança dos jogadores, mas só com vitórias será possível".

Na equipe que escolheu para o time titular, dois nomes foram muito contestados e viraram alvo das críticas da torcida no decorrer do confronto: Carlos Alberto e Matheus Alexandre. Sobre as escolhas, o treinador seguiu falando da parte mental.

“Uma equipe que quer se recuperar e sofre um gol aos quatro minutos, realmente sofreu um baque anímico e se afundou. Aqueles que estiverem emocionalmente preparados e aptos vão ser os que poderei defender. Vou contar com aqueles que podem dar respostas claras ao momento que vivemos", analisou.

Sobre as falhas que o time teve diante do Cruzeiro, o treinador viu um time rubro-negro muito espaçado, dando muita liberdade aos atletas adversários. “Muita coisa tem que ser feita. O adversário conseguiu jogar dentro da nossa estrutura, os meias do Cruzeiro jogaram ao seu bel prazer. Fomos uma equipe pouco compacta, com as linhas muito longe uma das outras".

Com mais uma derrota, o Sport segue na lanterna da Série A, com apenas dois pontos em oito jogos. O próximo compromisso leonino será no sábado (17), diante do Ceará, fora de casa.





