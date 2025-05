A- A+

Futebol Antônio Oliveira,ex-Cuiabá e Corinthians, perto de acerto com o Sport Técnico português foi procurado para substituir o compatriota Pepa, demitido após derrota do Leão diante do Fluminense

Sai um português e entra outro? Após demitir o técnico Pepa, o Sport pode escolher um compatriota do antigo comandante para ocupar o posto. Trata-se de Antônio Oliveira, ex-Cuiabá e Corinthians. O treinador foi procurado pelo Leão e pode chegar a um acordo nos próximos dias. A informação foi publicada inicialmente pelo site GE e confirmada pela reportagem por meio do empresário do profissional, Carlos Neto, que admitiu a negociação, mas evitou cravar o acerto.

O Sport chegou a procurar Fábio Carille, que deixou recentemente o Santos, mas a negociação não evoluiu. Outros nomes foram ventilados no clube, como o de Eduardo Baptista, mas o profissional tem acerto encaminhado com o Criciúma.

Perfil

Antônio Oliveira começou como auxiliar do pai, António José Conceição Oliveira, mais conhecido como “Toni”, no Tractor Sazi, do Irã. Também trabalhou no Kuwait e na Eslovênia antes de chegar ao Santos como auxiliar de Jesualdo Ferreira.

Além do Santos, foi técnico do time de aspirantes do Athletico, assumindo posteriormente a equipe principal. Em seguida, comandou Cuiabá, Coritiba e Corinthians.

Despedida

Pelas redes sociais, o técnico do Sport, Pepa, se despediu do clube. Confira abaixo.

Chega ao fim minha passagem pelo Sport. Foram meses de entrega total, de desafios superados com trabalho, respeito e consciência tranquila.

Agradeço de coração aos jogadores, pelo compromisso e caráter dentro e fora de campo. Ao staff e à comissão técnica, pela dedicação diária em cada detalhe. À Direção, pela confiança. E à torcida, que vive o clube com paixão verdadeira. Levo comigo tudo o que construímos juntos. Foi uma caminhada que me marcou.

Muito obrigado, Maior do Nordeste.

Veja também