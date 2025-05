Veja como trabalha taticamente António Oliveira, novo técnico do Sport

A- A+

Novo treinador do Sport, António Oliveira terá a missão de trazer dias melhores para o torcedor rubro-negro. Perto de ser anunciado oficialmente pelo clube, ele chega ao Leão com o time na última colocação da Série A do Brasileiro, com apenas dois pontos, e sendo a única equipe do campeonato até o momento sem vitórias. Mas, afinal, o que esperar do comandante português?

Ex-zagueiro, António Oliveira tem como uma das principais características a organização tática, prezando sempre pelo equilíbrio. Em 2023, por exemplo, sob o comando do Cuiabá, além de tirar o Dourado da zona da degola, fez a equipe encerrar o Brasileiro daquela temporada em 12º e com a sétima melhor zaga do certame. Foram 39 gols sofridos.

Apesar de ser pragmático, o novo treinador rubro-negro não gosta que suas equipes esperem o adversário. Pelo contrário, António pede marcação pressão com os homens de frente, no intuito de provocar o erro do setor defensivo do oponente. Assim, a tendência é sempre ter jogadores móveis no ataque.

Com a bola, além de laterais participativos, António aposta nas triangulações pelos lados, com o objetivo de atrair a marcação e deixar a outra parte do campo livre para surpreender os adversários com invertidas de bola. Olhando para as peças do Sport, atletas como Barletta, Lenny Lobato, Gustavo Maia e Carlos Alberto podem ser determinantes para o funcionamento da estratégia.

No atual grupo rubro-negro, António Oliveira vai reencontrar os laterais Matheus Alexandre e Igor Cariús, com quem trabalhou no Cuiabá. Além disso, terá a companhia dos compatriotas João Silva, Sérgio Oliveira e Gonçalo Paciência.

Veja também