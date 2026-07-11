Morre Antonio Rattín, ídolo do Boca cuja expulsão ajudou a criar os cartões no futebol
Capitão da Argentina no Mundial de 1966, ex-volante morreu aos 89 anos
Antonio Ubaldo Rattín, um dos maiores símbolos da história do Boca Juniors e protagonista involuntário de uma mudança fundamental nas regras do futebol, morreu neste sábado, aos 89 anos.
Alto, imponente e dono de uma personalidade que ultrapassava sua função de volante, o “Rata” foi capitão do Boca e da seleção argentina, mas ganhou dimensão mundial sobretudo por uma expulsão que o jogo ainda não tinha instrumentos claros para comunicar.
Rattín disputou toda a carreira profissional pelo Boca, entre 1956 e 1970. Estreou justamente em um Superclássico, na vitória por 2 a 1 sobre o River Plate, e não saiu mais do time. Foram 382 partidas oficiais, 28 gols e seis conquistas — cinco campeonatos argentinos e a Copa Argentina de 1969 —, além do vice-campeonato da Libertadores de 1963, contra o Santos de Pelé.
Mais do que os números, tornou-se a representação do antigo camisa 5 argentino: liderança, força física, posicionamento e identificação absoluta com o clube.
Foi com a braçadeira da Argentina, porém, que Rattín entrou para a história do futebol mundial. Aos 35 minutos das quartas de final da Copa de 1966, diante da Inglaterra, em Wembley, ele foi expulso pelo árbitro alemão Rudolf Kreitlein.
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Como ainda não existiam cartões amarelos ou vermelhos, a decisão foi comunicada verbalmente e por gestos. Kreitlein não falava espanhol; Rattín não entendia alemão e alegava que apenas queria, na condição de capitão, reclamar da arbitragem e pedir a presença de um intérprete.
O argentino permaneceu no gramado durante quase dez minutos, recusando-se a sair porque dizia não ter entendido a punição. Ao deixar o campo, em meio às vaias e aos objetos lançados pela torcida inglesa, apertou e retorceu a bandeirinha de escanteio decorada com as cores britânicas.
A Inglaterra venceu por 1 a 0, mas a imagem de Rattín discutindo com um árbitro com quem não conseguia conversar tornou-se maior do que o próprio resultado e ajudou a inaugurar a rivalidade futebolística entre argentinos e ingleses.
Ken Aston, chefe da comissão de arbitragem da Fifa e presente em Wembley, concluiu que as punições precisavam ser compreendidas por jogadores e espectadores de qualquer idioma.
O episódio de Rattín, somado aos problemas que Aston já havia enfrentado como árbitro na violenta “Batalha de Santiago”, na Copa de 1962, impulsionou a criação de um sistema visual. Ao observar um semáforo no caminho para casa, o inglês teve a ideia: amarelo significaria advertência; vermelho, expulsão. Os cartões foram adotados na Copa de 1970, embora o primeiro vermelho efetivamente mostrado em um Mundial só tenha aparecido em 1974.
Rattín não conquistou um grande título oficial pela seleção argentina, apesar de ter disputado as Copas de 1962 e 1966 e sido vice-campeão sul-americano, mas esteve longe de ser um jogador “que não ganhou nada”: acumulou títulos e virou estátua na Bombonera. Sua importância, de todo modo, vai além da sala de troféus.
Poucos jogadores podem dizer que uma discussão sua mudou a forma como o futebol inteiro passou a compreender uma decisão do árbitro.