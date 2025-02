Antony marca mas Betis perde de virada para o Celta; veja vídeo do gol marcado pelo brasileiro

O Celta de Vigo (12º), venceu o Betis (10º) por 3x2 em Balaídos, depois de ficar numa desvantagem de dois gols no segundo tempo do primeiro jogo disputado neste sábado (8) correspondente à 23ª rodada da LaLiga.

O brasileiro Antony (10') e Diego Llorente (22') colocaram o Betis na frente logo no início do duelo, e parecia que a vitória da equipe sevilhana estava encaminhada.

Mas Fran Beltrán (63'), Javi Rodríguez (65') e o sueco Williot Swedberg (87') viraram o placar.

O Betis tem agora 29 pontos, um a mais que o Celta (28 pts), que está empatado com Real Sociedad e Sevilla, equipes que disputaram um jogo a menos.

