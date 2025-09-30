A- A+

Futebol Antony diz reencontrar felicidade no Betis após deixar o Manchester: 'Dinheiro é importante, mas...' Atacante brasileiro elogia ambiente no clube espanhol, projeta títulos e admite que não era feliz no United sob comando de Ruben Amorim

O atacante brasileiro Antony explicou os motivos de sua saída do Manchester United e exaltou o retorno ao Betis, da Espanha, clube que já havia defendido por empréstimo na última temporada. Em entrevista à rádio espanhola Radioestadio, o jogador afirmou que a busca pela felicidade pesou mais do que o dinheiro em sua decisão.

— Primeiro, procuro a felicidade, e aqui fui muito feliz. A minha mulher, os meus filhos... Eles são felizes aqui, é uma cidade maravilhosa. Primeiro, procurei a minha felicidade, porque sei que quando estou feliz, as coisas correm bem. O dinheiro é importante, mas a felicidade é muito mais importante — declarou.



Antony chegou ao Betis no fim da janela de transferências, após manifestar desejo de deixar o United em definitivo. Desde então, foi titular em quatro partidas e brilhou no empate por 2 a 2 contra o Nottingham Forest, pela Liga Europa, com um gol e uma assistência.

O brasileiro também destacou a evolução do clube espanhol e a ambição por conquistas.

— Sonho com um título, mas são muitos jogos. O dia a dia nesta equipa incrível, está toda a gente a sorrir. Espero que consigamos um título, porque os adeptos do Betis merecem muito. Devemos lutar por todas as competições. Temos uma grande equipe e acredito que podemos lutar por isso. Na temporada passada, jogamos uma final da Conference e isso demonstra que o Betis está crescendo cada vez mais — afirmou.

Veja também