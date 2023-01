A- A+

Homenagem Antony faz homenagem especial a Pelé antes de partida do Manchester United; confira Todos os jogos da Premier League estão com um minuto de aplauso antes dos jogos desta rodada

O mundo do futebol segue prestando homenagens ao rei Pelé. A Premier League já tinha declarado que todos os jogos da rodada teriam um minuto de aplauso em tributo ao eterno craque brasileiro. Na partida entre Manchester United e Wolverhampton, neste sábado (31), o brasileiro Antony mostrou uma homenagem especial. Confira:

Enquanto os jogadores das duas equipes faziam os aplausos, Antony levantou a camisa do clube e mostrou uma branca escrita “descanse em paz, Pelé”.

Antony homenageando Pelé: Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Além dos jogadores, foi possível observar homenagens nas arquibancadas. Os torcedores também aplaudiram o Rei e um garotinho levou uma faixa com uma foto de Pelé, desenhos da taça da Copa do Mundo e da camisa da Seleção Brasileira, além de uma foto do ex-jogador do Santos.

Torcedor homenageando Pelé. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Na última sexta-feira (30), os brasileiros Vini Jr e Rodrygo, do Real Madrid, se emocionaram durante as homenagens feitas antes do confronto contra o Valladolid. Novas homenagens ao rei ainda são esperadas, como na volta do Campeonato Italiano.



