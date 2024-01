Antony marca e Manchester United elimina Newport pela FA Cup

A- A+

O Manchester United fechou a jornada deste domingo da Copa da Inglaterra com uma vitória por 4 a 2 na casa do modesto Newport, da 4ª divisão.

Finalista da última edição, o United sofreu contra o adversário galês apesar de ter uma vantagem no placar de 2 a 0 já aos 13 minutos. Mas o jogo foi para o intervalo empatado em 2 a 2 antes do brasileiro Antony marcar seu primeiro gol na temporada (68') e o dinamarquês Rasmus Hojlund garantir a vitória nos acréscimos (90'+4).

O Wolverhampton também avançou após vencer por 2 a 0 no 'Black Country Derby' na casa do West Bromwich Albion.

A partida foi marcada por incidentes nas arquibancadas logo após o segundo gol dos visitantes: em meio à euforia, estourou uma briga do outro lado do estádio, em uma arquibancada lotada de torcedores do West Bromwich Albion. Policiais e agentes de segurança tiveram que intervir e, em meio à confusão geral, o árbitro mandou os jogadores de volta ao vestiário. O duelo recomeçou após 30 minutos.

O sorteio das oitavas de final, realizado no intervalo da partida contra o Liverpool, colocou frente a frente o atual campeão Manchester City e o Luton Town, entre outras partidas de destaque.

Veja também

Campeonato Francês PSG sofre dois gols no segundo tempo e cede empate contra o Brest no Campeonato Francês