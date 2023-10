Antony pode reforçar Manchester United contra o Galatasaray, diz Ten Hag

A- A+

Em entrevista coletiva pré-jogo da Liga dos Campeões, que será realizado na próxima terça feira (3), O técnico do Manchester United, Erik ten Hag, levantou a possibilidade de Antony entrar em campo diante do Galatasaray, da Turquia. O atacante brasileiro foi acusado de agressão física por uma ex-namorada e interrogado pela Polícia da Grande Manchester durante cinco horas na semana passada.

Antony, que custou ao clube inglês 85 milhões de libras esterlinas (aproximadamente R$ 522 milhões na cotação atual) obteve licença para responder às acusações - o que ele nega veementemente - mas voltou a treinar no clube.

O técnico dos Red Devils, Erik ten Hag, indicou que o atacante será considerado no elenco que visitará os campeões turcos na próxima terça-feira (3), às 16h (horário de Brasília).

“Antony será considerado, mas ontem foi a primeira vez que regressou aos treinos da equipe [...] Temos um treinamento final, depois tomaremos uma decisão."

Antony, de 23 anos, não joga desde a derrota do United por 3 x 1 para o Arsenal, no mês passado. O ex-Ajax foi acusado de agressão por sua ex-namorada, Gabriela Cavallin, que afirma que ele a agrediu quando ela estava grávida..

Cavallin reagiu à notícia do retorno de Antony aos treinos em um comunicado enviado por sua equipe jurídica.

“Os advogados de Gabriela Cavallin informam que os crimes cometidos pelo jogador ainda estão sendo investigados pela Polícia de Manchester e também pela Polícia Civil de São Paulo. É por isso que acreditamos que em breve ele será enviado a tribunal, onde terá de enfrentar um julgamento. Parece-nos óbvio que seriam criadas falácias com a intenção de que a equipe o trouxesse de volta aos treinos”.

Antony negou repetidamente as acusações, que se tornaram públicas em junho. “Por respeito aos meus fãs, amigos e familiares, sinto-me obrigado a falar publicamente sobre as falsas acusações de que fui vítima. Desde o início tratei esse assunto com seriedade e respeito, prestando os esclarecimentos necessários à polícia. A investigação está sob sigilo judicial e, portanto, não posso tornar público o seu conteúdo. No entanto, posso afirmar com tranquilidade que as acusações são falsas e que as provas atuais e as que ainda não foram produzidas demonstram a minha inocência”, publicou, via rede social.

O Manchester United emitiu um comunicado sobre a investigação em andamento na semana passada, condenando todos os “atos de violência e abuso”. “Desde que as alegações foram feitas pela primeira vez em junho, Antony tem cooperado com inquéritos policiais no Brasil e no Reino Unido. E ele continua fazendo isso", citou.

“Como empregador de Antony, o Manchester United decidiu que ele retomará os treinos em Carrington e estará disponível para seleção, enquanto as investigações policiais prosseguem. [...] Como clube, condenamos atos de violência e abuso. Reconhecemos a importância de salvaguardar todos os envolvidos nesta situação e reconhecemos o impacto que estas alegações têm sobre os sobreviventes de abusos”, completou o clube.

