A- A+

Sport Anunciado pelo Bahia, Juba se despede do Sport e afirma torcida por acesso Jogador de 24 anos teve grande temporada com a camisa rubro-negra em 2023

Anunciado de forma oficial pelo Bahia, Luciano Juba usou sua conta oficial no Instagram para se despedir do Sport. Na tarde desta sexta-feira (1º), o atacante publicou um vídeo de lances com a camisa rubro-negra. Na legenda, agradeceu os anos em que viveu na Ilha do Retiro. Além disso, afirmou estar na torcida pelo acesso leonino à Série A.

"Quero agradecer a Deus por todo esse tempo que passei e por tudo que vivi dentro desse clube que me formou e me fez ser o que sou. Espero ter ajudado o bastante e que no final da temporada vocês possam estar comemorando o principal objetivo do ano", publicou o ex-camisa 46.

"Muito obrigado por tudo, Sport. Gratidão à toda a comissão, todos os funcionários, toda a diretoria, todos os atletas e a todos que fazem parte do Sport. Abraço a todos, muito obrigado", completou.

Trajetória

Luciano Juba se tornou profissional no Sport em 2020. Ainda como lateral-esquerdo, fez 20 jogos na temporada e contribuiu com três assistências. Duas no Brasileirão e uma durante o Estadual. No ano seguinte, porém, foi emprestado pelo Leão ao Confiança, no intuito de ganhar experiência. Pelo clube sergipano, fazia boa temporada sob o comando de Daniel Paulista, até ter seu retorno solicitado pelo clube pernambucano.

Juba voltou à Ilha do Retiro para suprir a saída de Júnior Tavares, além de substituir Sander, lesionado. E foi exatamente com o técnico Gustavo Florentín que o prata da casa passou a ser utilizado também no setor ofensivo. Apesar da queda do Rubro-negro para a Série B naquele ano, ajudou o time com uma assistência contra o Palmeiras e um gol diante da Chapecoense - o primeiro com a camisa leonina.

Foi no ano passado, porém, que os holofotes começaram a perseguir o atleta revelado na Ilha. Apesar de cair de produção no segundo semestre, durante as 57 aparições que fez ao longo da temporada, Luciano Juba participou ativamente de 19 gols do Sport. Foram dez bolas na rede e nove assistências.

Em 2023, contudo, o jogador de 24 anos teve sua melhor temporada com a camisa do Sport. Foram quase 40 participações diretas em gols, com 20 bolas na rede e 18 assistências distribuídas em 53 jogos no ano. Foram sete contribuições a mais que Vagner Love, por exemplo. Artilheiro rubro-negro em 2023, o centroavante tem 22 gols e nove assistências.

Veja também

futebol feminino Arthur Elias é o novo técnico da seleção brasileira feminina