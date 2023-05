Anunciado pelo Náutico, Marchiori conhece CT e se apresenta ao elenco

A- A+

Acertado com o Náutico desde o último domingo (28) e anunciado de forma oficial nesta segunda-feira (29), o técnico Fernando Marchiori já está no Recife para comandar o clube pernambucano. No primeiro dia à frente do Alvirrubro, o treinador esteve presente no CT Wilson Campos, no bairro da Guabiraba, mas ainda não comandou as atividades junto ao elenco. A apresentação oficial do novo comandante do Timbu será realizada na tarde desta terça-feira (30), antes da movimentação do dia.

Como neste início de semana, o plantel fez um trabalho físico de recuperação, o primeiro contato do novo treinador com o grupo foi no auditório do centro de treinamento alvirrubro. No local, com a presença da diretoria, Marchiori se apresentou aos jogadores e falou da expectativa para comandar o clube na sequência da temporada. Aos 43 anos, ele chega para ocupar o lugar que era de Dado Cavalcanti, demitido há duas semanas. Contra Floresta e América-RN, a equipe foi dirigida pelo interino e técnico do sub-20, Otávio Augusto.

Em outro momento no novo clube, segundo imagens divulgadas no Twitter pelo repórter Moisés Oliveira, da CBN Recife, Fernando Marchiori fez o reconhecimento do gramado principal do CT Wilson Campos. O treinador esteve no campo ao lado do presidente do Náutico, Diógenes Braga, do diretor de Futebol, Rodolpho Moreira, e do analista de desempenho, Brenno Lucena. No palco de treino, o quarteto conversou por alguns minutos.

Fernando Marchiori chega ao Náutico com contrato até o fim da atual edição da Série C do Campeonato Brasileiro. Ele encontra a equipe fora da zona de classificação na única competição a ser disputada pelo clube até novembro. Na Terceirona, apenas oito clubes avançam à próxima fase, e atualmente o Timbu é o 11º colocado, com sete pontos somados após cinco rodadas. A estreia do treinador à frente do time na competição será no sábado (3). Na oportunidade, o Náutico irá visitar o Pouso Alegre, fora de casa, pela 6ª rodada.

O último trabalho de Fernando Marchiori como treinador foi no ABC. Após seis rodadas sem vitórias na Série B do Brasileirão, Marchiori foi demitido do clube potiguar. Pelo Elefante, conquistou o estadual em 2022 e o acesso à Segundona. Em 65 partidas à frente do alvinegro, o técnico obteve 30 vitórias, 19 empates e 15 derrotas.

Veja também

Blog Que Golaço Não acredito que até vocês, mulheres?!