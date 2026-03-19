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Futebol Anunciado pelo Santos, Cuca já treinou o clube outras três vezes; relembre Técnico teve destaque na campanha na Libertadores de 2020

O Santos anunciou nesta quinta-feira o retorno de Cuca como treinador da equipe, marcando a quarta passagem do técnico pelo clube.

A escolha ocorre após a saída de Juan Pablo Vojvoda, em meio a um momento de instabilidade na temporada de 2026, e aposta em um nome já identificado com a história recente do Peixe.

Primeira passagem

A primeira experiência de Cuca no Santos ocorreu em 2008. Na época, assumiu a equipe em um cenário de reconstrução, mas não conseguiu engrenar uma campanha consistente e deixou o cargo ainda durante a temporada.

Ele deixou o time após comandar o clube em 14 jogos no Brasileirão. Foram sete derrotas, quatro empates e três vitórias.

Segunda passagem: recuperação no Brasileiro de 2018

Cuca voltou ao clube dez anos depois, em 2018, e teve desempenho mais sólido. Sob seu comando, o Santos reagiu no Campeonato Brasileiro e deixou a zona de rebaixamento, situação que Jair Ventura deixou o elenco.

O treinador anunciou, na época, que estava deixando o cargo para operar o coração. Foram 27 jogos, 10 vitórias e 9 empates.

Terceira passagem: vice da Libertadores em 2020

O melhor momento de Cuca no Santos veio em 2020. Com um elenco considerado limitado e enfrentando dificuldades financeiras, o treinador levou o time à final da Libertadores de forma surpreendente.

A equipe acabou derrotada pelo Palmeiras na decisão, mas a campanha foi valorizada internamente e pela torcida.

Ele retornava para a terceira passagem em agosto de 2020. Saiu do comando após 44 jogos disputados, 18 vitórias, 14 empates e 12 derrotas..

Agora, em 2026, Cuca retorna ao Santos em um contexto de pressão por resultados, após a saída de Vojvoda. A diretoria busca estabilidade e aposta no histórico do treinador para reorganizar o time.

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