Futebol Pernambucano Anunciando Renatinho e Caça-Rato, Torres define reforços para a disputa do Pernambucano A2 Equipe sediada em Vitória de Santo Antão busca acesso à elite do futebol pernambucano pela primeira vez

Mirando a disputada da Série A2 do Campeonato Pernambucano, o Atlético Torres, anunciou nesta terça-feira (01), um pacote de reforços com jogadores de certo destaque no Estado, na década passada. Entre os contratados estão Caça-Rato e Renatinho, ídolos do Santa Cruz.

Além deles, o clube também trouxe Tiago Costa e Pingo para a disputa da segundona. Os quatro atletas estiveram juntos no elenco do Santa Cruz em 2014.

Os jogadores vivem situações diferentes na carreira. Renatinho não atua profissionalmente desde 2017 e ao longo desta temporada passou por períodos treinando no Santa para readquirir ritmo e condicionamento físico. Caça-Rato esteve no Cacerense, clube do Mato-Grosso, para a disputa do estadual deste ano. Tiago Costa, atleta de 36 anos, disputou o Pernambucano de 2022 pelo Caruaru City. Já Pingo teve passagem pelo clube em 2022 e neste ano disputou a segunda divisão do cearense pelo Icasa.

História do clube

O Atlético Torres é uma filial de outro clube de mesmo nome e cujo sua sede fica localizado no município de Torres de la Alameda, na província de Madrid, na Espanha. O time teve sua filiação concedida pela Federação Pernambucana de Futebol como o mais novo clube de futebol do estado em 2022. Na temporada passada já participou da A2 e terminou na 12ª colocação.

A2 de 2023

A Série A2 será formada de acordo com a classificação do ano passado. A edição deste ano contará com 12 times. Afogados, Atlético-PE, Atlético Torres, Belo Jardim, Caruaru City, Centro Limoeirense, Decisão, Íbis, Flamengo de Arcoverde, Ferroviário, Vera Cruz e Vitória estarão na disputa do torneio.

