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SEGUNDO BEBÊ Anúncio de Richarlison e Amanda Araújo sobre segunda gravidez repercute: 'Tem que povoar a ilha' Casal se conheceu em 2019 por meio de um jogo on-line, e já tem um filho, Richarlison Jr

O jogador de futebol Richarlison e a influenciadora Amanda Araújo anunciaram neste domingo (1) a chegada do segundo filho — eles são pais de Richarlison Jr., de 1 ano. Em uma publicação nas redes sociais, o casal compartilhou a novidade com a legenda "Agora somos 4". Fãs, seguidores e amigos não perderam tempo em comemorar a novidade. Entre brincadeiras, até a ilha em disputa entre Richarlison e o advogado Willer Tomaz, amigo de Flávio Bolsonaro.

Durante o segundo turno das eleições 2026 para presidente, o atacante do Tottenham voltou a falar sobre a disputa que trava pela Ilha Comprida, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro. O assunto rapidamente repercutiu. A disputa judicial pela propriedade, que começou em 2020, levou a postagens de vídeos e imagens do atacante criticando o senador (PL) e então candidato à presidência Flávio Bolsonaro e sua campanha eleitoral.

Richarlison, que diz ter pago R$ 10 milhões na compra do terreno, acusa Flávio de se aliar ao advogado e amigo Willer Tomaz para tirar seus direitos sobre o local. Segundo o atacante, Flávio Bolsonaro tinha interesse na propriedade, mas ele recusou vendê-la. O senador, que é testemunha no processo de disputa pela ilha, nega as acusações.

Após o resultado das eleições, com Lula vencendo para seu quarto mandato, Richarlison voltou a falar do caso da ilha em disputa. Com a fuga de Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos, logo após perder para o petista, o atacante postou fotos geradas por inteligência artificial que mostram uma "retomada" do local por ele. Nas imagens, vários elementos destacam o título de "Ilha do Richarlison".

O público não perdeu tempo, e até no anúncio do segundo filho do casal o assunto foi retomado, em tom de brincadeira (ou não). As referências ao caso são muitas.

"Os 4 primeiros habitantes da Ilha do Pai dos Bebês", escreveu uma pessoa.

"Interessante que o Rick 2 já vai nascer ilhado ", disse outro.

"Tem que povoar a ilha, né ", apontou um seguidor.

Outra foi direta: "Felicidades. Cada dia Flávio fica com menos uma parte da ilha."

"Enche essa ilha ", outra pessoa afirmou.

"Vão popular uma ilha inteira mesmo."



Outros aproveitaram o momento para brincar com os apelidos do casal. Richarlison é, por vezes, chamado de "pai do bebê", expressão que já apontaram que merece atualização. O apelido foi invenção do cunhado, o influenciador Eduardo Daibert, conhecido como Dudu.

"Agora vai ser o pai dos "bebês" ", comentou uma pessoa na publicação do jogador sobre a gravidez.

Outro fez uma brincadeira com Amanda: "Apelido plurarizado para Mãe dos bebês Deus abençoe".

Na verdade, a influenciadora já tem seu apelido. Na gravidez do primeiro filho, Richarlison Jr., Amanda passou a ser chamada de "grá", numa abreviação de grávida. A ideia foi do irmão dela, Dudu. Ele próprio passaria a ser chamado de "tio do bebê". Com o nascimento do menino, Amanda passou a "ex-grá". A nova fase, com uma segunda gestação, trouxe a brincadeira de volta.

"GRA IS BACK!", escreveu a Galinha Pintadinha na publicação, recebendo interações de outros seguidores do casal.

"Vivaaaaa gra 2.0!!!parabénssss diva!!"

"Gra e pai dos bebês ", escreveu uma pessoa.

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