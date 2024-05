A- A+

SPORT Ao lado de Bahia e Botafogo, Sport figura entre as 11 maiores torcidas do Brasil; veja ranking Levantamento foi realizado pela CNN/Itatiaia/Quaest, que entrevistou 6.373 pessoas em 278 cidades

O levantamento realizado pela CNN/Itatiaia/Quaest, que revela as maiores torcidas do Brasil, foi divulgado nesta quarta-feira (15). A pesquisa colocou o Sport entre os 11 maiores grupos de torcedores do País, ao lado de Bahia e Botafogo.

O Flamengo segue com a maior torcida do Brasil, liderando o ranking com 25%, com o aumento de um ponto percentual em relação ao ano anterior. Por sua vez, o Corinthians teve a porcentagem reduzida de 18% para 17%, mas ainda possui o segundo maior grupo de torcedores do país.

Os rivais Palmeiras e São Paulo aparecem em terceiro e quarto lugar, com 10% e 9% respectivamente. Mesmo com a má fase na temporada passada, o Vasco saiu de 4% para 5% na pesquisa. Atlético-MG, Cruzeiro e Grêmio aparecem empatados com 4%, enquanto Internacional e Santos ficam com 3%.

No final da lista, Bahia, Botafogo e Sport estão empatados com 2%. O clube baiano e o Leão são os únicos times nordestinos que aparecem no levantamento. Porém, como não foi detalhado os pontos decimais das porcentagens, não há como definir qual dos dois possui a maior torcida do Nordeste.

A pesquisa ouviu 6.373 pessoas em 278 municípios diferentes, entre os dias 27 de abril e 1º de maio, sendo 5.023 entrevistas aprofundadas. Além de torcedores brasileiros de times de futebol com 16 anos ou mais, o levantamento de 2024 teve a inclusão de crianças e adolescentes entre 7 e 15 anos.

A margem de erro estimada é de 1,4 ponto percentual, e o nível de confiabilidade é de 95%.

Confira o ranking nacional:

Flamengo - 25%

Corinthians - 17%

Palmeiras - 10%

São Paulo - 9%

Vasco - 5%

Atlético-MG, Cruzeiro e Grêmio - 4%

Inter e Santos - 3%

Bahia, Botafogo e Sport - 2%

