A- A+

Futebol Ao lado do Floresta, Náutico tem a melhor defesa da Série C Timbu sofreu apenas cinco gols em oito jogos disputados, mas desempenho não tem garantido presença no G8

Estar fora do G8 da Série C do Campeonato Brasileiro que garante vaga no quadrangular que vale o acesso à Série B não significa que todas as estatísticas relacionadas ao Náutico são negativas. Uma, aliás, pode animar os alvirrubros para projetar um crescimento na reta final da fase de pontos corridos. Ao lado do Floresta, o clube tem a melhor defesa da competição.

Em oito jogos disputados, o Náutico foi vazado cinco vezes. Em cinco partidas, o time saiu de campo sem sofrer gols. Foi assim nos empates em 0x0 perante Botafogo-PB, Brusque e ABC, e nas vitórias diante de Confiança (2x0) e Ypiranga (4x0).

Parte do bom desempenho defensivo do Náutico deve-se ao goleiro Muriel. “Antes de chegar aqui, eu vim muito feliz pelo desafio. Sei da responsabilidade que é vestir essa camisa. Sei do objetivo de todos, que é colocar o clube no topo do futebol brasileiro. Eu me sinto muito feliz, muito honrado e procuro demonstrar isso a cada jogo, a cada treino. Estou feliz com o desempenho, mas não acomodado. Eu busco crescer e acho que essa mentalidade é todos aqui para conquistar o acesso”, apontou.

Sempre que tomou gols, porém, o Náutico saiu derrotado. Foi assim nos tropeços por 2x1 para Itabaiana e CSA, fora de casa, e no 1x0 ante a Ponte Preta, nos Aflitos. A equipe sofreu metade dos gols em relação, por exemplo, a times que estão no G8, como o Caxias, vice-líder, e o Ypiranga, quarto colocado. O Maringá, em sétimo e próximo adversário do Timbu na Série C, segunda (16), pela nona rodada, nos Aflitos, tomou 11 gols.

Contraponto

Se a defesa tem bons números, o mesmo não vale para o ataque. O Náutico balançou as redes somente oito vezes, tendo o oitavo melhor ataque da competição. No G8, somente o Ypiranga fez menos, com sete gols.

“Estamos focados para entrar no G8. O campeonato é difícil, equilibrado. Crescemos como time, mas ainda não estamos no lugar que desejamos. O mais importante é focar no próximo jogo. Teremos um adversário difícil. Maringá fez um excelente primeiro semestre no Paranaense, vem com o mesmo treinador há muito tempo. Sabemos a dificuldade do jogo, mas não podemos olhar o adversário e sim o que devemos fazer. Estamos aproveitando bem a semana cheia para fazer valer o fator local e buscar os três pontos”, frisou o goleiro.

Veja também