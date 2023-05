A- A+

El Salvador Ao menos 12 pessoas morrem durante confusão em estádio de El Salvador Multidão de torcedores tentou entrar no Estádio Cuscatlan, na capital do país, San Salvador, para assistir a uma partida entre o Alianza e o FAS

Doze pessoas foram mortas nesse sábado (20)em um tumulto dentro de um estádio de El Salvador, onde torcedores de futebol se reuniram para assistir a um torneio local, informou a polícia. As autoridades disseram que os relatórios iniciais apontavam para uma multidão de torcedores que tentaram entrar no Estádio Cuscatlan, na capital do país, San Salvador, para assistir a uma partida entre os times Alianza e FAS.

A partida foi suspensa enquanto equipes de emergência retiravam as pessoas do estádio, onde centenas de policiais e soldados se reuniram enquanto soavam as sirenes das ambulâncias.

"Preliminarmente, temos um resultado negativo de 12 vítimas, nove que estão aqui no estádio e outras três que fomos informados estão em diferentes centros hospitalares", disse o diretor da Polícia Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza, a repórteres. "O futebol salvadorenho está de luto."

O ministro da Saúde, Francisco Alabi, disse que a rede hospitalar do país está "prestando atendimento médico a todos os pacientes". O ministro do Interior, Juan Carlos Bidegain, disse que os socorristas do serviço de proteção civil estavam no local. Carlos Fuentes, porta-voz do grupo de serviços de emergência Comandos de Salvamento, disse que estavam tratando mais de 500 pessoas.

Cerca de 100 pessoas em estado grave foram levadas ao hospital, algumas apresentando sinais de asfixia e outros tipos de trauma, disse Fuentes. A debandada aparentemente começou depois que um portão do estádio caiu, fazendo com que as pessoas se aglomerassem, disse ele. Pelo menos dois dos feridos estão em estado crítico, de acordo com a polícia.

'Todos serão investigados'

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, disse que o PNC e a Procuradoria-Geral investigarão o incidente e os responsáveis serão punidos. "Todos serão investigados: times, dirigentes, estádio, bilheteria, liga, federação", disse Bukele no Twitter.

Ele alertou que "quem quer que sejam os culpados, eles não ficarão impunes". A Federação Salvadorenha de Futebol (Fesfut) disse em comunicado que "lamenta profundamente" os fatos ocorridos no estádio e "manifesta sua solidariedade" com as famílias dos "afetados e mortos".

"O Fesfut solicitará imediatamente um relatório sobre o que aconteceu e comunicará as informações relevantes o mais rápido possível", afirmou.

A tragédia ocorre sete meses depois que 135 pessoas, incluindo mais de 40 crianças, foram mortas em um tumulto após uma partida de futebol em Malang, na Indonésia. A polícia tentou afastar os fãs com gás lacrimogêneo e muitas vítimas em pânico foram esmagadas ou sufocadas ao tentar usar portas de saída fechadas ou estreitas. Um policial indonésio e dois árbitros foram presos por 12 a 18 meses por causa do desastre.

