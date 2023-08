A- A+

Tragédia Ao menos 12 pessoas morrem durante confusão em estádio de Madagascar; vídeo Tragédia aconteceu duranta a cerimônia de abertura dos 11º Jogos nas Ilhas do Oceano Índico

Pelo menos 12 pessoas morreram durante uma confusão em um estádio em Antananarivo, capital de Madagascar, nesta sexta-feira (25). As informações foram confirmadas por Christian Ntsay, primeiro-ministro desta ilha do sudoeste africano.

“O balanço provisório é de 12 mortos e cerca de 80 feridos”, disse Ntsay à imprensa a partir de um hospital em Atananarivo.

A debandada ocorreu na entrada do Estádio Barea, onde cerca de 50 mil pessoas assistiam à cerimônia de abertura dos 11º Jogos nas Ilhas do Oceano Índico. O presidente malgaxe, Andry Rajoelina, presente no evento, pediu um minuto de silêncio.

"Somos 50 mil no estádio (...). Mas ocorreu um acontecimento trágico, pois houve uma debandada. Houve feridos e mortes na entrada", disse Rajoelina num discurso televisivo.

Os Jogos das Ilhas do Oceano Índico são realizados a cada quatro anos e neles competem atletas de várias ilhas do sudoeste do Oceano Índico. A edição deste ano acontece em Madagascar e vai até 3 de setembro.

