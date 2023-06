A- A+

Sport Ao som de Luiz Gonzaga, torcedores do Sport dançam no Moisés Lucarelli; veja o vídeo Cena aconteceu durante o intervalo e foi publicada pelo perfil rubro-negro no Twitter

Se dentro de campo o time não correspondeu, nas arquibancadas do Moisés Lucarelli, o torcedor do Sport deu um jeito de fazer festa neste domingo (11). Com o São João batendo na porta, os rubro-negros tentaram matar um pouco a saudade de casa dançando forró no estádio.

Durante o intervalo da partida com a Ponte Preta, uma charanga rubro-negra passou a tocar a música "Olha pro Céu", de Luiz Gonzaga, fazendo os torcedores leoninos presentes descerem da arquibancada para dançar. A cena foi publicada no perfil oficial do Sport no Twitter, confira abaixo:

Sport jogando em Campinas.

Torcida rubro-negra reunida.

São João chegando.



O resultado! pic.twitter.com/ukKLgrccxe — Sport Club do Recife (@sportrecife) June 11, 2023

Veja também

Tênis Nadal parabeniza Djokovic por seu "incrível feito"