Ao som de vuvuzelas e gritos, Neymar publica vídeo de reação ao momento da convocação; veja
Craque do Santos chorou ao ser chamado para seu quarto Mundial
Neymar publicou nesta terça-feira o vídeo de sua reação ao momento da convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026. Ao lado da mulher, Bruna Biancardi, familiares e amigos, celebrou emociado o chamado na lista final.
Veja o momento:
O atacante de 34 anos foi anunciado pelo técnico Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (18), em evento no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e integra a lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026. Esta é a primeira vez que o craque é chamado sob o comando do treinador italiano, carimbando seu passaporte para o quarto Mundial da carreira.
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A seleção brasileira terá base em Nova Jersey e faz sua estreia na competição em duelo com o Marrocos, no dia 13 de junho, no MetLife Stadium, na mesma Nova Jersey. A seleção ainda enfrenta Haiti e Escócia, no grupo C da competição.
Antes, a equipe ainda faz amistosos com Panamá (no Maracanã, no dia 31) e Egito (em Cleveland, no dia 6 de junho).