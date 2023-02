A- A+

Futebol Aos 29 anos, zagueiro Raphaël Varane anuncia aposentadoria da seleção francesa Sseleção da França perde assim um terceiro pilar no vestiário, após a saída do goleiro e capitão, Hugo Lloris, e de seu reserva Steve Mandanda

Campeão do mundo em 2018, o zagueiro Raphaël Varane anunciou, nesta quinta-feira (2), sua aposentadoria da seleção francesa aos 29 anos.

"Há vários meses venho refletindo sobre isso e decidi que era o momento adequado", escreveu Varane, que atualmente defende o Manchester United.

A seleção da França perde assim um terceiro pilar no vestiário, após a saída do goleiro e capitão, Hugo Lloris, e de seu reserva Steve Mandanda, que deram adeus aos 'Bleus' no mês passado.

O anúncio de Varane é mais surpreendente, já que ele estava cotado para ser o novo capitão da equipe no início das eliminatórias para a Eurocopa de 2024, previsto para o final de março.

Titular na conquista da Copa do Mundo de 2018 e finalista em 2022, o zagueiro fez 93 jogos pela seleção desde a sua primeira convocação, em março de 2013.

"Representar nosso magnífico país durante uma década foi uma das maiores honras da minha vida. Todas as vezes que vesti essa camisa azul tão especial, senti um imenso orgulho", escreveu Varane em sua mensagem.

