LUTO Aos 30 anos, morre Cristiano Oliveira, ex-jogador do Afogados da Ingazeira Cristiano Oliveira defendeu as cores do time pernambucano durante a disputa estadual da temporada passada

Morreu, no último sábado (26), o jogador de futebol Cristiano Oliveira, aos 30 anos, vítima de um ataque cardíaco. Zagueiro, ele havia defendido as cores do Afogados da Ingazeira durante dois jogos do Campeonato Pernambucano da temporada passada.

Nas redes sociais, a Coruja “lamentou com profundo pesar o falecimento de Cristiano Oliveira” e disse “manifestar sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos”.

Neste ano, ele havia entrado em campo apenas em quatro oportunidades defendendo a equipe do Tupynambás, de Minas Gerais.

