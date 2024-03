A- A+

Futebol Internacional Aos 34 anos, Toni Kroos decide seu futuro no Real Madrid Meio-campista vai assinar novo contrato com a equipe espanhola

No Real Madrid desde 2014, o meio-campista alemão Toni Kroos decidiu seu futuro para a próxima temporada. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, Kroos entrou em acordo com o clube espanhol e vai assinar um novo contrato até 2025.

Kroos vive mais um grande momento na sua carreira, agora aos 34 anos de idade. Após se aposentar da seleção alemã em 2021, o meio-campista voltou atrás na sua decisão e vem sendo convocado para vestir a camisa do seu país recentemente, muito pela grande temporada com o Real Madrid.

O meio-campista chegou ao Real Madrid após a Copa do Mundo de 2014, como campeão mundial, e desde então se tornou um dos grandes pilares de uma das épocas mais vitoriosas da história do clube espanhol.

Com a camisa do Real Madrid, Kroos conquistou quatro títulos de Champions League, cinco Mundiais de Clubes, três títulos de LaLiga e uma Copa do Rei.

