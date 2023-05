A- A+

LUTO Aos 35 anos, morre Eduardo Erê, cria das categorias de base do Náutico "Sempre defendeu nossas cores com muito afinco e dedicação", disse o clube alvirrubro, por meio de uma nota

O ex-volante Eduardo Erê, cria das categorias de base do Náutico e natural da cidade de Maceió (AL), morreu nesta sexta-feira (19), aos 35 anos. A trajetória dele como jogador foi iniciada em 2007 na equipe sub-20 do Alvirrubro, onde subiu ao plantel principal no ano seguinte e defendeu o time até a temporada de 2011. Nesse intervalo, foi emprestado para Chapecoense em 2010. A causa da morte não foi divulgada.

Através das redes sociais, o Timbu se pronunciou e relembrou que Eduardo Erê defendeu as cores do clube "com muito afinco e dedicação".

"É com muita dor e profunda tristeza que o Clube Náutico Capibaribe recebe a notícia do falecimento do ex-atleta Eduardo Erê. O ex-volante foi cria das nossas categorias de base e sempre defendeu nossas cores com muito afinco e dedicação. Aos familiares e amigos, os nossos mais sinceros sentimentos", disse o clube.

Além do Náutico, Eduardo Erê atuou em outras equipes de Pernambuco, a exemplo de Belo Jardim, Cabense, Centro Limoeirense, Central e Afogados da Ingazeira. Nesse último, foi campeão contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil em fevereiro de 2020.

