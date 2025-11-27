A- A+

Futebol Internacional Aos 38 anos, David Luiz faz história e se torna o segundo jogador mais velho a marcar pela Champions Zagueiro marca pelo Pafos no empate com o Mônaco e alcança feito raro

O brasileiro David Luiz, de 38 anos, escreveu mais um capítulo marcante na carreira ao marcar no empate do Pafos com o Mônaco por 2 a 2 nesta quarta-feira, resultado que manteve a equipe cipriota viva na disputa da Liga dos Campeões.

O lance o colocou como o segundo jogador mais velho a marcar na história da competição, atrás apenas de Pepe, que balançou a rede aos 40 anos. Além do peso estatístico, o gol carrega uma curiosidade singular.

Quando David Luiz fez sua estreia na Champions, em 28 de novembro de 2007, pelo Benfica, o Pafos sequer existia como clube profissional — a equipe só seria fundada sete anos depois, em 10 de junho de 2014.

A trajetória entre os dois momentos reforça a longevidade do defensor, que segue como protagonista na atual edição do torneio.

O gol diante do Mônaco foi decisivo para a campanha surpreendente do Pafos e ampliou a lista de feitos do zagueiro.

