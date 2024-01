Aos 39 anos, LeBron James bate recordes em vitória dramática dos Lakers sobre Warriors na NBA

A- A+

LeBron James continua colocando seu nome na história da NBA aos 39 anos. Ele se tornou o jogador mais velho da história a notar um "triple-double" e guiou o Los Angeles Lakers à uma vitória épica sobre o Golden State Warriors por 145 a 144, com direito a um duelo particular com Stephen Curry e duas prorrogações no Chase Center.

O "King James", como é carinhosamente chamado, bateu o seu recorde de rebotes na carreira e se tornou o primeiro atleta dos Lakers, desde Kareem Abdul-Jabbar, em 1976, a fazer um "triple-double" com a camisa dos Lakers, e o terceiro da história da liga. Além da dupla, quem também conseguiu tal feito foi Elgin Baylor.

Além dos recordes individuais, decidiu também a partida a favor dos Lakers. Após protagonizar uma batalha épica com Stephen Curry, que acertou uma cesta de três a seis segundos do fim da segunda prorrogação, converteu os dois lances livres finais para levar sua equipe ao triunfo. Além disso, colocou-se à frente no duelo particular contra o rival. Agora, são 11 vitórias do LeBron, contra dez de Curry, em 21 confrontos.

LeBron James terminou o jogo com 36 pontos, 20 rebotes e 12 assistências, enquanto Curry fez 46 pontos, pegou três rebotes e deu sete assistências. Anthony Davis também foi importantíssimo para os Lakers, com um quartel de 29, 13 e três.

"O Steph me mantém jovem, somos dois dos jogadores mais velhos da NBA. Isso (os confrontos) é algo que de verdade, quando você se aposentar, é pra levar e mostrar para os seus netos que você enfrentou um dos melhores que já jogaram esse esporte. O Steph depois do jogo, veio e me perguntou: 'Como você consegue continuar melhorando?' Pra mim esse é um verdadeiro testamento do nosso trabalho no esporte, ser honesto com o esporte e o esporte depois nos retribuir", afirmou o craque dos Lakers.

Apesar de protagonizarem uma partida histórica, Lakers e Warriors não estão em grande momento da NBA. Com a vitória, a equipe de LeBron alcançou o nono lugar da Conferência Oeste, com 24 triunfos, enquanto os Warriors ocupam o 12º lugar, com 19. O Oklahoma City Thunder e o Minnesota Timberwolves têm 32.

Os Timberwolves, inclusive, perderam para o San Antonio Spurs por 113 a 112. O vice-líder da Conferência Oeste teve a última posse de bola e errou a certa, já no bater do relógio, que poderia lhe dar o triunfo. Apesar do revés, Anthony Edward foi o cestinha da partida com 32 pontos, seis rebotes e 12 assistências.

No entanto, o que chamou a atenção do duelo foi que um morcego invadiu o Frost Bank Center e a partida precisou ser paralisada. O mascote do Spurs, curiosamente vestido de Batman, foi o responsável por caçar e retirar o animal de quadra.

Destaque também para a derrota do líder da Conferência Leste, o Boston Celtics, que foi atropelado, em casa, para o Los Angeles Clippers, que venceu por 115 a 96, com Kawhi Leonard como cestinha da partida, com 26 pontos.

Apesar da derrota, os Celtics continuam isolados na liderança, com 35 pontos, contra 32 do Milwaukee Bucks, que venceu o New Orleans Pelicans por 141 a 117.

Confira os resultados desse sábado:

Detroit Pistons 104 x 118 Washington Wizards

New York Knicks 125 x 109 Miami Heat

Denver Nuggets 111 x 105 Philadelphia 76ers

Brooklyn Nets 106 x 104 Houston Rockets

Boston Celtics 96 x 115 Los Angeles Clippers

Charlotte Hornets 122 x 134 Utah Jazz

Milwaukee Bucks 141 x 117 New Orleans Pelicans

Golden State Warriors 144 x 145 Los Angeles Lakers

San Antonio Spurs 113 x 112 Minnesota Timberwolves

Dallas Mavericks 115 x 120 Sacramento Kings

Acompanhe os jogos deste domingo:

Detroit Pistons x Oklahoma City Thunder

Indiana Pacers x Memphis Grizzlies

Atlanta Hawks x Toronto Raptors

Orlando Magic x Phoenix Suns

Portland Trail Blazers x Chicago Bulls

