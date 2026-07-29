Aos 40 anos, Neuer cogita a aposentadoria no fim da temporada: "Tudo indica que sim"

A- A+

Um dos maiores nomes da história do futebol da Alemanha já está pensando em pendurar as luvas. Aos 40 anos, o goleiro Manuel Neuer admitiu, em entrevista ao jornal alemão Bild, que esta deve ser a sua última temporada como atleta profissional.



Ele está realizando a pré-temporada com o Bayern de Munique em Rottach-Egern, na Alemanha, e renovou seu vínculo até junho de 2027. Com o contrato curto, o veterano já vê a aposentadoria dos campos de futebol como o próximo passo a ser dado.



"Não vou jogar toda a partida pensando que talvez seja a minha última. Independentemente de talvez ter atuado pela última vez em um ou outro estádio. Mas tudo indica que sim, que eu vou parar", afirmou o goleiro alemão.

Campeão do mundo em 2014 pela seleção da Alemanha, no mundial que foi realizado no Brasil, Neuer comentou sobre esse final de carreira e falou sobre o prazer de defender o Bayern.



"Estou fazendo isso por mim mesmo porque sei que sou capaz de ajudar a equipe. Gosto muito de fazer parte desse time e estar ao lado da comissão técnica. Nossa equipe está em ótimo nível e sempre em condições de disputar títulos", afirmou.



Revelado pelo Schalke 04, ele chegou ao Bayern de Munique em 2011 e construiu uma história vencedora. Entre os 33 títulos que conquistou estão 13 Campeonatos Alemães e ainda duas edições da Champions League, o principal torneio de clubes da Europa.

Veja também