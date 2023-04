Aos 40 anos, Pepe renova por mais uma temporada com o Porto

A- A+

O zagueiro luso-brasileiro Pepe, que fez 40 anos no dia 26 de fevereiro, renovou o contrato com o Porto por uma temporada, anunciou o clube neste domingo.

"Pepe e Porto cumpriram um desejo recíproco", disse o clube do norte de Portugal em um comunicado. "É um clube e uma cidade que adoro e espero poder contribuir este ano com o meu trabalho para a obtenção de novos títulos", afirmou o defensor, citado na nota.

Nascido no Brasil e em Portugal desde os 18 anos, Pepe estreou profissionalmente no Marítimo da Madeira. Depois de se destacar no Porto (2004-2007) assinou com o Real Madrid, onde jogou durante uma década e conquistou três vezes a Liga dos Campeões.

Depois de um ano e meio no Besiktas, voltou ao Porto em janeiro de 2019.

Képler Laveran Lima Ferreira, o seu verdadeiro nome, já disputou 133 jogos pela seleção portuguesa, com a qual foi campeão da Eurocopa em 2016.

