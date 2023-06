A- A+

Despedida Aos 41 anos, Ibrahimovic anuncia aposentadoria do futebol; veja imagens do adeus do craque No San Siro lotado, Ibra se emocionou. "Digo adeus ao futebol, mas não a vocês", disse.

O atacante sueco Zlatan Ibrahimovic anunciou, neste domingo (4), a aposentadoria do futebol, marcando sua despedida dos campos na vitória do Milan sobre o Verona, na rodada final do Campeonato Italiano.



O atleta, que cumpria a reta final do contrato com o clube italiano, chegou a dizer, nesta semana, que não pretendia se aposentar, mas mudou de ideia e teve como palco da despedida um San Siro lotado, que aplaudiu de pé o lendário jogador.

Na carreira, Ibra acumulou 573 gols em 988 jogos, com 31 títulos por 9 clubes diferentes. O Milan e a federação italiana postaram homenagens ao agora ex-atleta, no Twitter.

Confira:

Eu não estou chorando.

Você está chorando.



Obrigado por tudo, Ibra! @acmilanbr pic.twitter.com/jSwaQBIWjf — Lega Serie A (@SerieA_BR) June 4, 2023

No San Siro lotado, Ibra se emocionou. "Digo adeus ao futebol, mas não a vocês", disse. “Na primeira vez que cheguei vocês me deram felicidade, na segunda vez vocês me deram amor. Quero agradecer à minha família e a todos aqueles que estão perto de mim pela paciência. Quero agradecer a minha segunda família. Aos jogadores, ao treinador e ao seu staff pela responsabilidade que me deram. Quero agradecer aos diretores pela oportunidade que me deram".

“Por último, mas não menos importante, do meu coração, quero agradecer aos fãs. Vocês me receberam de braços abertos e serei milanista por toda a minha vida. É hora de dizer adeus ao futebol, mas não a vocês. É muito difícil, são muitas emoções. Vejo você por aí se tiver sorte. Forza Milan e adeus”.

Ibra participou de forma decisiva na reestruturação do Milan voltando para o clube, em 2019. O clube voltou a disputar a Champions League depois de sete anos e conquistou o Scudetto da temporada passada, após jejum de 11 anos, com 8 gols do craque.

Veja também

Futebol Retrô vence Jacuipense e pula para terceira posição do Grupo 4 da Série D