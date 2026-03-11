A- A+

FUTEBOL Aos 41 anos, Thiago Silva mira retorno a seleção e revela conversa com Ancelotti Zagueiro afirma viver boa fase no Porto e acredita poder ajudar pela experiência

Aos 41 anos, Thiago Silva segue alimentando grandes ambições no futebol. Atualmente no Porto, o zagueiro brasileiro afirma viver um bom momento na carreira e acredita que pode voltar a disputar um Mundial de Clubes — além de ainda manter vivo o sonho de retornar à seleção brasileira.

O defensor, que participou de quatro Copas do Mundo (2010, 2014, 2018 e 2022), avalia que sua experiência pode ser um diferencial em competições curtas e decisivas. No ano passado, ele já havia disputado o Mundial de Clubes defendendo o Fluminense e espera ter nova oportunidade no torneio que será realizado em junho.

Apesar da idade, Thiago Silva afirma se sentir fisicamente preparado para competir em alto nível.

— Pensei depois da eliminação para a Croácia que talvez aquela tivesse sido a última vez que eu vestiria a camisa da seleção. Disse até no vestiário que talvez fosse a última vez. Mas o tempo passa e você percebe que ainda está em condições de jogar — afirmou em entrevista à TNT Sports.

Mesmo sem ser convocado desde a Copa do Mundo do Catar, o zagueiro acredita que ainda pode contribuir com a seleção brasileira, especialmente pela experiência acumulada ao longo da carreira.

Segundo ele, além do desempenho dentro de campo, sua presença também poderia ser importante no ambiente do grupo.

— Que contribuições positivas posso dar com a experiência de ter jogado quatro Copas do Mundo? Às vezes é uma mensagem no momento certo ou estar ali para ajudar o treinador — afirmou.

Thiago Silva também revelou ter conversado recentemente com Carlo Ancelotti, com quem trabalhou no Milan e no Paris Saint-Germain. No entanto, disse que o treinador nunca lhe deu qualquer indicação sobre uma possível convocação.

— Conversamos, mas ele nunca disse se eu seria convocado ou não. Estou completamente tranquilo com isso — disse.

Na disputa por espaço na seleção brasileira, a concorrência no setor defensivo é grande. Marquinhos e Gabriel Magalhães aparecem como nomes fortes para a titularidade, enquanto outros jogadores como Éder Militão, Danilo e zagueiros que atuam no futebol brasileiro, como Fabrício Bruno e Léo Pereira, também são opções.

