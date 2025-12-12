A- A+

TÊNIS Aos 44 anos, Federer anuncia retorno às quadras em exibição no Aberto da Austrália Suíço participará de duelo especial na cerimônia de abertura de 2026 ao lado de Agassi, Rafter e Hewitt, em sua primeira apresentação em Grand Slam desde 2020

O tênis voltará a ver Roger Federer em ação em um dos palcos mais marcantes de sua carreira. Três anos após anunciar a aposentadoria, ele confirmou nesta sexta-feira (12) que fará um retorno pontual às quadras em uma partida de exibição no Aberto da Austrália, como parte da cerimônia de abertura da edição do próximo ano, em Melbourne.

O suíço de 44 anos, após sondagens de Grêmio e Flamengo, tem contrato renovado até 2027 no Al Rayyan. Será a primeira vez que Federer voltará à Rod Laver Arena desde 2020, quando disputou o Australian Open pela última vez e foi eliminado por Novak Djokovic nas semifinais.

Depois daquela campanha, o ex-número 1 do mundo passou por múltiplas cirurgias no joelho, viu o calendário ficar cada vez mais espaçado e, em setembro de 2022, decidiu encerrar oficialmente a carreira, com 20 títulos de Grand Slam no currículo.

Em comunicado divulgado pela organização do torneio, Federer destacou a relação afetiva com Melbourne Park.

— Parece que faz uma eternidade desde que criei a expressão “Happy Slam” para o Aberto da Austrália, e ainda me faz sorrir quando penso em todos os momentos que vivi aqui — afirmou o suíço. — Já vivi muitas emoções na Rod Laver Arena: a alegria de levantar o troféu Norman seis vezes, a honra de jogar diante do próprio Rod Laver, o desafio de enfrentar meus maiores rivais e, sempre, o amor e o apoio incondicional dos fãs australianos.

O suíço relembrou, em especial, o título de 2017, conquistado após longo período de dúvidas sobre sua condição física.

— Voltar a vencer o Aberto da Austrália em 2017 é uma das minhas memórias mais preciosas de Grand Slam, e repetir o feito em 2018 foi outro sonho realizado em Melbourne. Mal posso esperar para voltar à Austrália e criar mais momentos fantásticos com todos os fãs australianos — disse.

A partida de exibição reunirá Federer e outros três ex-números 1 do mundo: Andre Agassi, Patrick Rafter e Lleyton Hewitt, em um jogo festivo que marcará oficialmente o início do torneio.

A ideia da organização é celebrar a história de 120 anos do Australian Open ao mesmo tempo em que projeta uma nova temporada do circuito.

