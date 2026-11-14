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FUTEBOL Aos 46 anos, Ronaldinho Gaúcho volta a jogar futebol em clube da terceira divisão italiana Ex-camisa 10 da seleção brasileira será titular do Ravenna no clássico contra o Forlì, neste domingo; última partida profissional do jogador foi em 2015, pelo Fluminense

Ronaldinho Gaúcho voltará a disputar uma partida oficial de futebol neste domingo (15), mais de 11 anos depois de sua última atuação profissional. Aos 46 anos, o ex-camisa 10 da seleção brasileira foi confirmado entre os titulares do Ravenna, equipe da terceira divisão italiana, para o clássico contra o Forlì, marcado para as 13h30 (horário de Brasília), no estádio Bruno Benelli, em Ravenna.

A confirmação foi feita pelo técnico Andrea Mandorlini, em entrevista coletiva na sexta-feira (13). Segundo o treinador, Ronaldinho começará a partida e a comissão técnica avaliará durante o jogo quanto tempo ele poderá permanecer em campo. O brasileiro chegou à Itália na quinta-feira e já iniciou a preparação com o elenco.

A última partida profissional de Ronaldinho foi em setembro de 2015, quando defendia o Fluminense. Desde então, o ex-jogador participou de eventos e partidas de exibição, mas não voltou a atuar em uma competição oficial. Campeão do mundo com o Brasil em 2002 e eleito melhor jogador do mundo pela Fifa em 2004 e 2005, ele foi anunciado pelo Ravenna no início da temporada.

O retorno tem também uma dimensão empresarial. Ronaldinho integra o grupo de investidores do clube, que aposta na presença do brasileiro para ampliar sua visibilidade e atrair atenção para o projeto esportivo. O Ravenna disputa a Serie C, a terceira divisão do futebol italiano, e ocupa as primeiras posições de seu grupo.

A partida contra o Forlì é um dos clássicos regionais da Emília-Romanha e ganhou dimensão internacional com a confirmação da presença do brasileiro. O clube preparou uma estrutura especial para receber o público, incluindo uma arquibancada temporária, diante da procura por ingressos.

Além da volta aos gramados, Ronaldinho tem uma meta pessoal: alcançar o gol de número 300 na carreira.

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