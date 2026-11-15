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Futebol Aos 46 anos, Ronaldinho volta a disputar jogo oficial na vitória do Ravenna, da Serie C italiana Craque ainda participou da jogada do gol da sua equipe

Ronaldinho Gaúcho participou de uma ambiciosa ação de marketing ao voltar a pisar num gramado neste domingo (15), aos 46 anos, num jogo da terceira divisão italiana.

Pela primeira vez desde setembro de 2015, o vencedor da Bola de Ouro de 2005 disputou uma partida oficial com a camisa do Ravenna, um ambicioso clube da Serie C italiana que sonha em chegar à Serie A.

Com os longos cabelos — já grisalhos — presos por uma faixa, as marcas do tempo no rosto e a silhueta mais arredondada, o campeão mundial de 2002 pelo Brasil e vencedor da Liga dos Campeões de 2006 ainda exibiu alguns lampejos de sua magia.

Ele jogou todo o primeiro tempo da partida entre Ravenna e Forlì, sob o olhar de Ignazio Cipriani, empresário ítalo-americano e proprietário do clube desde 2024, que se mostrou encantado ao ver uma multidão de repórteres e fotógrafos ao redor do gramado.

A capacidade do estádio foi ampliada para a ocasião, passando de 5.000 para 6.800 lugares. No entanto, foram milhões de telespectadores nostálgicos que puderam acompanhar o retorno do ex-jogador de Paris Saint-Germain (2001-03), Barcelona (2003-08) e Milan (2008-11). A partida foi transmitida pelo canal Sky e exibida para todo o mundo via YouTube.



- Participação em um gol -

Como era de se esperar, aqueles que sonhavam em ver novamente o prodigioso driblador dos anos 2000 devem ter ficado decepcionados.

Ronaldinho se limitou a fazer a bola circular, na maioria das vezes com um ou dois toques e, é preciso admitir, muitas vezes desacelerando o jogo ofensivo de sua equipe.

Mas ele teve a satisfação de participar da abertura do placar, ao dar o penúltimo passe antes do gol de seu companheiro Giulio Donati, aos 36 minutos.

Esse era o placar quando ele deixou o gramado, não sem antes distribuir muitos apertos de mão e abraços aos seus companheiros, que acabaram vencendo por 2 a 0.

"Foi magnífico ver tantos jovens jogadores que cresceram me vendo jogar e que, hoje, entram em campo comigo", disse ao deixar o gramado.

Ronaldinho foi a atração da rodada da Série C italiana - Foto por STEFANO RELLANDINI / AFP

A pergunta que fica é se ele voltará a jogar pelo Ravenna e retomará os treinos para valer, visto que, antes desta partida excepcional, ele havia participado de apenas um treino com seus companheiros.

"Ainda não sei. Agora depende do presidente. Se ele me chamar, eu volto", respondeu.

Como parte dos esforços do clube para construir sua imagem, Cipriani já havia anunciado a contratação de Ronaldinho Gaúcho em junho, e uma apresentação oficial foi realizada no final de agosto.

Mas o 'Bruxo' não fez a pré-temporada com a equipe e chegou à Itália apenas alguns dias antes da partida deste domingo.

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