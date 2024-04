A- A+

Oportunidade APA abre inscrições para aulas de canoagem paralímpica; saiba como participar Programa é destinado a pessoas com síndrome de Down, deficiência motora e intelectual

A Associação Petrolinense de Atletismo (APA) está com inscrições abertas para o projeto Canoagem Paralímpica do Sertão Pernambucano. O objetivo do programa é ofertar aulas gratuitas da modalidade para pessoas com deficiência motora, deficiência intelectual e síndrome de Down, de qualquer faixa etária.

Os interessados em participar do projeto devem realizar a inscrição de forma presencial na secretaria do Iate Clube de Petrolina, de terça a sexta-feira, em horário comercial. No caso de crianças e adolescentes, a pré-matrícula deve ser realizada pelos pais ou responsáveis legais. As inscrições seguem até o dia 30 de abril ou preenchimento das 30 vagas disponíveis e as aulas têm previsão para começar em maio.

A coordenação do projeto destaca que as aulas serão realizadas no lago do Iate Clube e que não é necessário que os interessados saibam nadar, pois os alunos utilizarão coletes salva-vidas durante as atividades e serão supervisionados por profissionais capacitados, garantindo a segurança de todos.

O coordenador do projeto, Leonardo Trevisan, ressaltou a importância do programa e exemplificou quais são os benefícios da atividade.

"O projeto canoagem paralímpica do Sertão de Pernambuco tem um papel social importante, ao reduzir as barreiras para a prática de esportes e ampliar o acesso das pessoas com deficiência nessa modalidade, de maneira gratuita, que poderá trazer diversos benefícios para os seus praticantes, como por exemplo, melhora da força e resistência muscular, da aptidão cardiovascular e de habilidades motoras como o equilíbrio corporal que irão influenciar diretamente na independência da pessoa para realizar atividades da vida diária e no seu desenvolvimento humano, contribuindo para uma melhora dos aspectos emocionais e sociais", explicou

Leonardo também citou a atividade como uma alternativa ao modelo de vida da sociedade atual. "Atualmente, grande parte da sociedade passa o dia inteiro entre paredes e, a canoagem, por ser um esporte praticado na natureza, traz uma sensação de liberdade e bem estar", completou.

O projeto será executado em parceria com o Iate Clube e a Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), instituições que já atuam na colaboração da equipe de alto rendimento de paracanoagem. O programa contará com aulas duas vezes por semana. Os horários disponíveis são pelo turno da manhã, das 7h às 10h, e pela tarde, das 15h30 às 17h30.

