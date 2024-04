APA abre inscrições para Escolinhas de Atletismo Inclusivo em Petrolina

A- A+

A Associação Petrolinense de Atletismo (APA) está com inscrições abertas para o projeto Escolinhas de Atletismo Inclusivo. Crianças e adolescentes, com ou sem deficiência, de 8 a 17 anos, podem se inscrever gratuitamente até o dia 3 de maio por meio do preenchimento de formulário online disponível no site.

As vagas são para os dois núcleos que funcionam na sede de Petrolina (Campus Petrolina IFSertãoPE e Sesi Petrolina), além das unidades que serão implantadas nas comunidades rurais do Serrote do Urubu e Núcleo 10 do Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho - N10. Cada polo possui 80 vagas diretas, com mais 30 vagas disponíveis para cadastro de reserva.

Fundada em 2003, a Associação Petrolinense de Atletismo (APA) começou com o objetivo de organizar um grupo de corredores da cidade de Petrolina. Aos poucos, a instituição foi crescendo, atraindo outros participantes e ultrapassando as fronteiras do Sertão de Pernambuco. Pela instituição, já passaram mais de 1.500 pessoas, entre atletas e paratletas. Ao todo, o trabalho da APA já rendeu centenas de medalhas, além do respeito dentro e fora do Brasil.

