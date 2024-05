APA busca terceiro título da Maratona do Rio de Janeiro neste fim de semana

A- A+

A Associação Petrolinense de Atletismo (APA) deseja mais uma vez estar entre os protagonistas da Maratona do Rio de Janeiro, que será realizada neste final de semana. O clube pernambucano quer repetir o desempenho vitorioso de 2021 e 2022, quando conquistou duas dobradinhas seguidas com os corredores Justino Pedro e Edson Amaro, e faturar o seu terceiro título.

Na edição deste ano, a equipe contará com sete atletas na elite da competição. Anastácia Rocha e Mirela Saturnino correrão no sábado (1º), na disputa da meia maratona (21km), enquanto Justino Pedro, Edson Amaro, Joílson Bernardo, Givaldo Sena e Diana Justino lutarão por um lugar no pódio da maratona (42km) que será no domingo (2).

"Estamos confiantes. Nossos atletas demonstraram um bom desempenho nos treinos, na preparação que fizemos focada para essa competição, e acreditamos que podemos obter bons resultados, tanto na meia maratona quanto na maratona", destacou o treinador da equipe, Marciano Barros.

Bicampeão da maratona, Justino Pedro afirma que está se sentindo muito bem e espera ter uma boa performance durante a prova para lutar pelas primeiras colocações.

"Este ano estou mais preparado do que no ano passado. A gente sabe que é uma prova muito forte, que reúne alguns dos melhores atletas do Brasil e do mundo, mas estamos na briga e vou dar o meu melhor para quem sabe, conquistar um lugar no pódio para o nosso Nordeste e para o nosso país", afirmou o maratonista.

A prova da maratona está marcada para o domingo, às 5h, com largada e chegada no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro.

Veja também

Surfe Italo Ferreira ganha etapa de Teahupoo e Brasil desencanta no Circuito Mundial de surfe