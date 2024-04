A- A+

Paratletismo Associação Petrolinense de Atletismo conquista 82 medalhas em etapa do Meeting Paralímpico no Recife Clube sertanejo ficou em 1º lugar no quadro geral de medalhas da competição

Na disputa do Meeting Paralímpico realizado no Recife, a equipe da Associação Petrolinense de Atletismo (APA) conquistou 82 medalhas no total, sendo 53 ouros, 21 pratas e 8 bronzes. Com o resultado, o clube sertanejo ficou em 1º lugar no quadro geral de medalhas da competição, realizada no último sábado (6).

A competição aconteceu na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e no Parque e Centro Esportivo Santos Dumont. Ao todo, 281 atletas se inscreveram nas modalidades de atletismo, tiro com arco, natação e halterofilismo.

O resultado da APA gerou boas expectativas no chefe da delegação, Marciano Barros, que espera resultados ainda melhores no futuro. "O calendário de competições paralímpicas em 2024 começou agora, e as expectativas são muito boas sobre o que nossos paratletas ainda podem apresentar”, destacou.

A APA também se destacou por ser o clube com a maior delegação na disputa. O clube enviou para a capital pernambucana cerca de 60 pessoas entre atletas, comissão técnica e staff.

"Hoje temos uma estrutura sólida que nos permite oferecer o melhor suporte possível aos nossos atletas, desde o treinamento até os momentos de competição. E isso nos deixa felizes, confiantes e ainda mais determinados a continuar trabalhando e procurando investir em ações que promovam o desenvolvimento do esporte paralímpico em nossa região”, afirmou Marciano.

