Atletismo Paralímpico APA conquista o bicampeonato do Brasileiro de Atletismo Paralímpico No total, a equipe de Petrolina conquistou 45 medalhas

A Associação Petrolinense de Atletismo (APA) escreveu mais um capítulo brilhante em sua história. O clube do Sertão de Pernambuco conquistou, neste sábado (17), o bicampeonato do Brasileiro de Atletismo Paralímpico, realizado em São Paulo desde a última quinta-feira (15). Na classificação geral, a APA somou 318 pontos, deixando para trás a equipe da ASPA-SP que terminou na segunda colocação com 229.50.

"Estamos profundamente emocionados e orgulhosos. Este bicampeonato é uma conquista extraordinária que coloca a APA no topo do atletismo paralímpico do Brasil. Somos pela segunda vez consecutiva a melhor equipe do país. Parabéns a todos os nossos guerreiros atletas, nossos treinadores e diretoria. Agora é só comemorar", declarou o presidente da APA, Domingos Rodrigues.

Disposta a faturar seu segundo título brasileiro, a APA não deu chances aos adversários e liderou a classificação desde o primeiro dia de provas. O time terminou a competição com 45 medalhas, sendo 19 ouros, 11 prata e 15 de bronze. Além disso, a equipe estabeleceu quatro novos recordes da competição.

O chefe da delegação e diretor executivo, Natanael Barros, destacou a união do grupo e o espírito de superação como principais fatores para a conquista.

"Essa vitória é uma prova do poder do trabalho em equipe, da nossa resiliência diante dos desafios e da luta e dedicação dos nossos atletas. Eles são um exemplo inspirador para todos nós, mostrando que não há limites quando se tem determinação e paixão. Somos o melhor clube paralímpico do Brasil e seguiremos firmes em busca de mais vitórias", vibrou Natanael.

